Alcoholímetro en Querétaro: 29 detenidos, 25 vehículos al corralón

De 527 pruebas de alcoholemia, 35 resultaron positivas y 29 personas fueron sancionadas; entre las detenidas hay 24 hombres y cinco mujeres.

Unidad con la leyenda Alcoholímetro Municipal junto a una patrulla de la Policía Municipal durante el operativo alcoholímetro en Querétaro

La Dirección de Justicia Cívica informó 29 detenciones del 12 al 18 de octubre por rebasar los niveles de alcoholemia permitidos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El operativo alcoholímetro implementado del 12 al 18 de octubre en el municipio de Querétaro dejó 29 detenciones, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.

Las 29 personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) tras rebasar, durante el fin de semana, los niveles de alcoholemia permitidos.

De las detenidas, 24 fueron hombres y cinco mujeres.

El operativo sumó 527 pruebas de alcoholemia, de las cuales 35 resultaron positivas.

Esos resultados derivaron en 29 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado durante el operativo.

Las sanciones ocasionaron que a 25 personas se les remitiera su vehículo al corralón.

La Dirección de Justicia Cívica resaltó que el operativo tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas.

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