Querétaro, 19 de octubre de 2026.- El operativo alcoholímetro implementado del 12 al 18 de octubre en el municipio de Querétaro dejó 29 detenciones, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno municipal.
Las 29 personas fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) tras rebasar, durante el fin de semana, los niveles de alcoholemia permitidos.
De las detenidas, 24 fueron hombres y cinco mujeres.
El operativo sumó 527 pruebas de alcoholemia, de las cuales 35 resultaron positivas.
Esos resultados derivaron en 29 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 miligramos de alcohol por litro de aire espirado durante el operativo.
Las sanciones ocasionaron que a 25 personas se les remitiera su vehículo al corralón.
La Dirección de Justicia Cívica resaltó que el operativo tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas.