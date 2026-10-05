Operativo alcoholímetro deja 34 detenidos en Querétaro

Se aplicaron 865 pruebas de alcoholemia entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre; 36 resultaron positivas.

Unidad del Alcoholímetro Municipal de Querétaro con luces azules y puerta abierta, estacionada de noche junto a una banqueta

Justicia Cívica informó que 34 personas fueron detenidas y enviadas al C.I.M.A. por rebasar el nivel de alcoholemia permitido en el operativo alcoholímetro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Un total de 34 personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el operativo alcoholímetro aplicado del 28 de septiembre al 4 de octubre, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro.

Durante el operativo se realizaron 865 pruebas de alcoholemia, de las cuales 36 resultaron positivas y derivaron en 34 personas sancionadas por presentar un nivel igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado.

A 30 personas se les remitió el vehículo al corralón.

De las 34 personas detenidas, 33 fueron hombres y una mujer.

La dependencia señaló que el operativo tiene como finalidad evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.

seguridad gobierno alcoholimetro movilidad

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