Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Un total de 34 personas fueron detenidas y enviadas al Centro de Infracciones Municipales por Alcoholimetría (C.I.M.A.) por rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el operativo alcoholímetro aplicado del 28 de septiembre al 4 de octubre, informó la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro.
Durante el operativo se realizaron 865 pruebas de alcoholemia, de las cuales 36 resultaron positivas y derivaron en 34 personas sancionadas por presentar un nivel igual o mayor a 0.20 mg de alcohol por litro de aire espirado.
A 30 personas se les remitió el vehículo al corralón.
De las 34 personas detenidas, 33 fueron hombres y una mujer.
La dependencia señaló que el operativo tiene como finalidad evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y proteger la vida y la integridad de las personas.