Cae en El Marqués mujer buscada por homicidio en Guanajuato

Agentes de la PID cumplimentaron una orden emitida por un Juez de Control de Guanajuato por hechos de 2019 en Salvatierra.

Gráfico de la FGEQ con la leyenda DETENIDA: mujer con rostro difuminado entre dos agentes de investigación de espaldas
  • Gráfico difundido por la FGEQ sobre la detención. Paola Monserrat “N” goza de presunción de inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 3 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) cumplimentó en territorio queretano una orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N”, requerida por autoridades de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.

La detención se concretó en el marco de Sinergia Regional y de los mecanismos de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, de modo que la dependencia queretana actuó para dar cumplimiento a un mandamiento emitido fuera del estado.

De acuerdo con la investigación de las autoridades guanajuatenses, los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 28 de junio de 2019 en Salvatierra, Guanajuato. En ellos murió una mujer y tres hombres resultaron lesionados, y la orden se cumplió más de siete años después.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) pertenecientes a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios localizaron a la mujer en territorio queretano y ejecutaron la orden girada por un Juez de Control de Guanajuato. La captura se registró en la colonia El Carmen, en El Marqués.

Concluida la detención, Paola Monserrat “N” fue entregada de forma física y jurídica a agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes asumieron su custodia para trasladarla a esa entidad y ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

Se trata del cumplimiento de una orden de aprehensión, etapa en la que no existe sentencia: corresponde a la autoridad judicial de Guanajuato resolver la situación jurídica de la mujer detenida.

seguridad sucesos criminalidad homicidio

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