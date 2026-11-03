El Marqués, 3 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) cumplimentó en territorio queretano una orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N”, requerida por autoridades de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.
La detención se concretó en el marco de Sinergia Regional y de los mecanismos de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, de modo que la dependencia queretana actuó para dar cumplimiento a un mandamiento emitido fuera del estado.
De acuerdo con la investigación de las autoridades guanajuatenses, los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 28 de junio de 2019 en Salvatierra, Guanajuato. En ellos murió una mujer y tres hombres resultaron lesionados, y la orden se cumplió más de siete años después.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID) pertenecientes a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios localizaron a la mujer en territorio queretano y ejecutaron la orden girada por un Juez de Control de Guanajuato. La captura se registró en la colonia El Carmen, en El Marqués.
Concluida la detención, Paola Monserrat “N” fue entregada de forma física y jurídica a agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes asumieron su custodia para trasladarla a esa entidad y ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requirió.
Se trata del cumplimiento de una orden de aprehensión, etapa en la que no existe sentencia: corresponde a la autoridad judicial de Guanajuato resolver la situación jurídica de la mujer detenida.