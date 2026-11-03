Danza folklórica llega al Festival de Muertos en San Juan del Río

La compañía de danza folklórica participó en el programa artístico del Vigésimo Festival de Día de Muertos, en el Jardín Independencia.

Integrantes de la Compañía de Danza Folklórica Mecehualtin Mitotiani durante su presentación en el Jardín Independencia de San Juan del Río, en el Vigésimo Festival de Día de Muertos.

La Compañía de Danza Folklórica Mecehualtin Mitotiani participó en el cierre del Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, con una presentación en el Jardín Independencia dedicada a preservar y difundir las tradiciones dancísticas mexicanas.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- La Compañía de Danza Folklórica Mecehualtin Mitotiani se presentó en el Jardín Independencia como parte de las actividades del Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río, con una participación dedicada a la danza folklórica.

La agrupación formó parte de la programación artística preparada para la jornada del 2 de noviembre. Su presentación se incorporó a las actividades culturales organizadas para conmemorar las tradiciones mexicanas. De acuerdo con el portal del Gobierno Municipal de San Juan del Río, la edición se desarrolló del 26 de octubre al 2 de noviembre, con actividades que incluyen danza, teatro y conciertos.

La danza folklórica se sumó así al programa artístico del festival, que reúne distintas disciplinas en torno a una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.

Mecehualtin Mitotiani cuenta con una trayectoria reconocida en el municipio. En 2023, la agrupación recibió un reconocimiento por sus 38 años de trabajo y promoción de la danza, además de distinguirse por la participación de distintas generaciones de bailarines. Ese relevo generacional es una de las formas en que las expresiones dancísticas tradicionales se mantienen vigentes en las comunidades.

Su presencia en esta edición representó un espacio para acercar esas expresiones a las familias y visitantes que acudieron al centro de San Juan del Río. El festival se acompaña además de otras propuestas, entre ellas los concursos del festival, que complementan la oferta cultural de la temporada.

Con esta presentación, el programa continuó con su apuesta por reunir distintas disciplinas artísticas en torno a la conmemoración del Día de Muertos. Según el calendario del festival, la jornada del 2 de noviembre corresponde al cierre de la edición.

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