Alta afluencia en Panteón Municipal de San Juan del Río

Familias llegaron con flores, arreglos y ofrendas para recordar a sus seres queridos; hubo mayor presencia de seguridad y personal de limpieza.

Acceso al Panteón Municipal de San Juan del Río adornado con cruces de cempasúchil durante el Día de Muertos

Familias acudieron al Panteón Municipal para recordar a sus seres queridos y honrar su memoria.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 02, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- El Panteón Municipal de San Juan del Río registró una importante afluencia de visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos, cuando cientos de familias acudieron para recordar a sus seres queridos y honrar su memoria.

Desde tempranas horas, los pasillos del camposanto recibieron a personas que llegaron con flores, arreglos y ofrendas para adornar las tumbas y lápidas de sus familiares. Los colores de las flores, principalmente el tradicional cempasúchil, llenaron de vida los espacios del recinto, en una jornada marcada por el recuerdo, la tradición y la convivencia familiar.

Familias visitan el Pante\u00f3n Municipal de San Juan del R\u00edo durante el D\u00eda de Muertos para colocar flores y ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Cientos de familias acudieron al Panteón Municipal de San Juan del Río durante las celebraciones del Día de Muertos para recordar a sus difuntos, adornar las sepulturas con flores y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México.

Durante estas fechas, el panteón se convirtió en uno de los puntos de mayor concurrencia del municipio, con familias que aprovecharon la ocasión para limpiar las sepulturas, colocar flores y dedicar un momento a quienes ya no están.

Familias visitan el Pante\u00f3n Municipal de San Juan del R\u00edo durante el D\u00eda de Muertos para colocar flores y ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Cientos de familias acudieron al Panteón Municipal de San Juan del Río durante las celebraciones del Día de Muertos para recordar a sus difuntos, adornar las sepulturas con flores y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México.

Ante la importante concentración de visitantes, se contó con una mayor presencia de elementos de seguridad, con el propósito de reforzar la vigilancia, mantener el orden y brindar condiciones de mayor tranquilidad a quienes acudieron al lugar.

Familias visitan el Pante\u00f3n Municipal de San Juan del R\u00edo durante el D\u00eda de Muertos para colocar flores y ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Cientos de familias acudieron al Panteón Municipal de San Juan del Río durante las celebraciones del Día de Muertos para recordar a sus difuntos, adornar las sepulturas con flores y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México.

Asimismo, se dispuso de personal de limpieza para atender las labores correspondientes durante y después de las jornadas festivas, particularmente ante la cantidad de residuos y materiales que suelen generarse por la colocación de flores y ofrendas.

Familias visitan el Pante\u00f3n Municipal de San Juan del R\u00edo durante el D\u00eda de Muertos para colocar flores y ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Cientos de familias acudieron al Panteón Municipal de San Juan del Río durante las celebraciones del Día de Muertos para recordar a sus difuntos, adornar las sepulturas con flores y mantener viva una de las tradiciones más representativas de México.

De esta manera, el Panteón Municipal fue escenario de una de las expresiones más significativas del Día de Muertos en San Juan del Río, donde las tradiciones permanecieron vivas a través de las familias que, año con año, regresan para recordar y rendir homenaje a sus difuntos.

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