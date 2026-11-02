CEA reduce 500 mdp su cartera vencida en Querétaro

La cartera pasó de dos mil a mil 500 millones desde 2021 por regularización de adeudos y recuperación de pagos, dijo Luis Alberto Vega Ricoy.

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, con saco azul y lentes, habla con reporteros en la vía pública

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), explicó la reducción de la cartera vencida.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 02, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) redujo en cerca de 500 millones de pesos su cartera vencida desde el inicio de la actual administración, en 2021, al pasar de unos dos mil millones a alrededor de mil 500 millones este año, informó su vocal ejecutivo, Luis Alberto Vega Ricoy.

El funcionario atribuyó la baja a la regularización de adeudos y a la recuperación de pagos, sobre todo de usuarios privados. El sector industrial, apuntó, está prácticamente al corriente. “Cuando entramos a la administración era de aproximadamente dos mil millones. Hemos bajado cerca de 500 millones la cartera”, afirmó.

Entre los adeudos regularizados figuran algunos de peso, como el del municipio de Querétaro. Vega Ricoy aseguró que los municipios están hoy al corriente en sus pagos y que ninguno arrastra una cartera vencida de consideración.

La reducción equivale a una cuarta parte del saldo con el que arrancó el sexenio. Los mil 500 millones restantes pertenecen, en su mayoría, a usuarios domésticos y pequeños consumidores.

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