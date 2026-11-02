Diócesis: sacerdote retenido en Culiacán fue golpeado y quemado

El párroco de Cristo Resucitado regresó el 27 de octubre; la Fiscalía de Sinaloa investiga el caso como privación ilegal de la libertad.

Retrato del padre Clemente Morales, párroco de Cristo Resucitado en Culiacán, Sinaloa, vestido con una túnica religiosa blanca.

El padre Clemente Morales, párroco de Cristo Resucitado en Culiacán, permaneció privado de la libertad durante tres días. La Diócesis denunció que fue golpeado, quemado y amenazado de muerte; la Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta una investigación.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 02, 2026
Mariana Torres García

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Sinaloa, 2 Nov 2026.- El padre Clemente Morales, párroco de Cristo Resucitado, fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que estuvo privado de la libertad, según detalló la Diócesis de Culiacán en una carta circular. El sacerdote regresó el 27 de octubre.

De acuerdo con el documento, la retención ocurrió después de que el religioso acudió a una consulta médica. La Diócesis atribuye a esa experiencia las lesiones que presenta y pidió que el caso se esclarezca con resultados verificables.

La Fiscalía de Sinaloa tiene una versión distinta sobre su condición. La dependencia ha señalado que el sacerdote se encuentra en “buen estado”, sin precisar el alcance de esa valoración, y no ha desmentido las lesiones descritas por la Diócesis.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. El sacerdote cuenta con medidas de protección como víctima. No hay detenidos informados.

sucesos seguridad criminalidad religion sinaloa

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