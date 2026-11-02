Sinaloa, 2 Nov 2026.- El padre Clemente Morales, párroco de Cristo Resucitado, fue golpeado, quemado y amenazado de muerte durante los tres días que estuvo privado de la libertad, según detalló la Diócesis de Culiacán en una carta circular. El sacerdote regresó el 27 de octubre.

De acuerdo con el documento, la retención ocurrió después de que el religioso acudió a una consulta médica. La Diócesis atribuye a esa experiencia las lesiones que presenta y pidió que el caso se esclarezca con resultados verificables.

La Fiscalía de Sinaloa tiene una versión distinta sobre su condición. La dependencia ha señalado que el sacerdote se encuentra en “buen estado”, sin precisar el alcance de esa valoración, y no ha desmentido las lesiones descritas por la Diócesis.

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad. El sacerdote cuenta con medidas de protección como víctima. No hay detenidos informados.