Detienen a tres presuntos líderes de red de cocaína en Michoacán

La Secretaría de Marina atribuye a la célula el control de rutas marítimas por donde ingresaba cocaína desde Centro y Sudamérica.

Tres hombres detenidos, con rostros difuminados, permanecen custodiados por elementos de seguridad frente a un helicóptero de la Secretaría de Marina durante un operativo en Michoacán.

Elementos de la Marina y otras corporaciones de seguridad custodian a tres presuntos líderes de una célula delictiva detenidos en Aquila, Michoacán, señalados por su posible participación en el tráfico marítimo de cocaína procedente de Centro y Sudamérica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 02, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 2 Nov 2026.- .- La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva que, según la institución, controlaba rutas marítimas en la costa de Michoacán por donde ingresaba cocaína procedente de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con la dependencia, trabajos de inteligencia naval permitieron ubicar a los tres hombres en el municipio de Aquila. Las rutas que se les atribuyen van del Faro de Bucerías a Huahua, en ese mismo municipio.

La Semar señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, que determinará su situación jurídica. Por ahora son presuntos responsables: la dependencia no ha presentado una sentencia en su contra.

El comunicado no detalla el cargamento atribuido a la célula ni el periodo en que habría operado.

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