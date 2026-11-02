Michoacán, 2 Nov 2026.- .- La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de tres presuntos líderes de una célula delictiva que, según la institución, controlaba rutas marítimas en la costa de Michoacán por donde ingresaba cocaína procedente de Centro y Sudamérica.

De acuerdo con la dependencia, trabajos de inteligencia naval permitieron ubicar a los tres hombres en el municipio de Aquila. Las rutas que se les atribuyen van del Faro de Bucerías a Huahua, en ese mismo municipio.

La Semar señaló que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal, que determinará su situación jurídica. Por ahora son presuntos responsables: la dependencia no ha presentado una sentencia en su contra.

El comunicado no detalla el cargamento atribuido a la célula ni el periodo en que habría operado.