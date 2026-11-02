Ciudad de México, 2 Nov 2026.- Una mujer y un niño murieron baleados en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, en el barrio de Tepito, colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los agresores huyeron en una bicicleta eléctrica.

Según la corporación, policías acudieron al lugar tras el reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego. Vecinos de la zona ya las habían trasladado a un hospital, donde se notificó su fallecimiento.

La SSC revisa las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables y establecer la ruta que siguieron. El caso fue turnado al Ministerio Público, que abrió la carpeta de investigación.

Los primeros reportes sobre la edad de las víctimas y las circunstancias del ataque no han sido confirmados por autoridades. Hasta el momento no hay detenidos.