JAPAM suspenderá el agua en 15 colonias de San Juan del Río

JAPAM suspenderá el agua el 3 de noviembre desde las 8:00 horas en 15 colonias de San Juan del Río por mantenimiento en el pozo 20-A. Consulta la lista.

Suspensión de agua de JAPAM el 3 de noviembre en 15 colonias de San Juan del Río
  • JAPAM suspenderá el suministro desde las 8:00 horas del 3 de noviembre en 15 colonias de San Juan del Río por mantenimiento en el pozo 20-A.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 02, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- JAPAM suspenderá de forma temporal el suministro de agua potable el 3 de noviembre en 15 colonias de San Juan del Río, por trabajos de mantenimiento en la línea de conducción del pozo 20-A, informó el organismo.

El corte comenzará a las 8:00 horas.

Las colonias afectadas son San Rafael, El Pedregal, Jardines del Pedregal, Infonavit Pedregoso, El Marfil, Lomas de San Juan, Las Haciendas, Villas del Pedregal, Villas del Parque, Nuevo San Juan, Conjunto Tomasita, La Deportiva, La Floresta, Praderas del Sol y Jardines del Valle.

En Infonavit Pedregoso y Lomas de San Juan, la suspensión alcanza a todas sus secciones.

JAPAM prevé que el servicio se restablezca en las primeras horas del 4 de noviembre, aunque el momento exacto dependerá del avance de las obras y de la normalización de la infraestructura tras el mantenimiento.

El organismo exhortó a los habitantes de esas colonias a tomar precauciones y almacenar agua suficiente.

Los trabajos forman parte del mantenimiento con el que JAPAM busca mejorar la infraestructura hidráulica y el servicio.

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