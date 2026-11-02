San Juan del Río, 2 de noviembre de 2026.- El Concurso Nacional de Plañideras cumple 21 años desde que comenzó a celebrarse en el municipio. Mujeres de todas las edades y de diferentes estados del país se reúnen en torno a una tradición que hoy tiene el escenario como espacio.

Para quienes participan en el concurso de plañideras, el evento simboliza una forma de entretenimiento. Algunas actuaciones representan el duelo y le suman elementos humorísticos.

“Me inspira el estar en el escenario, divertir a la gente, me encanta mucho, me gusta mucho”, expresó una de las concursantes, quien participa desde 2012. En el escenario encuentra una motivación para continuar con esta actividad.

Las plañideras surgieron en las antiguas civilizaciones. En Egipto era un oficio que desempeñaban las mujeres para acompañar el duelo. Después se extendió a otras culturas, como la antigua Grecia y Roma, y en la Edad Media llegó a España.

En México se introdujo con el virreinato, como parte de las tradiciones fúnebres y católicas de España. Hubo entonces una mezcla cultural: los indígenas ya tenían manifestaciones rituales relacionadas con la muerte y terminaron por incorporar la tradición a sus costumbres.

En los primeros años del virreinato, las plañideras eran contratadas para acompañar el alma del fallecido y que no estuviera en soledad.

Actualmente la tradición ha evolucionado de un oficio a una expresión cultural, teatral y artística, que se reconoce en eventos y concursos como el Concurso Nacional de Plañideras, celebrado en el municipio.

Para algunas de ellas, la práctica ha pasado de generación en generación.