Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro mantiene las gestiones con distintas aerolíneas para concretar una conexión aérea directa con Panamá, proyecto que continúa entre las prioridades para ampliar la conectividad internacional del estado, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero.

Señaló que todavía no existe una fecha definida para concretar la ruta. Las conversaciones y el análisis de viabilidad con las compañías aéreas siguen abiertos, principalmente en función de la disponibilidad de aeronaves.

“No quitamos el renglón de la de Panamá, que es la que traemos entre ojo y ojo. Pero seguimos trabajando y mucho depende de la disponibilidad de aviones que tengan las aerolíneas”, sostuvo.

Del Prete Tercero explicó que, de acuerdo con los números y estudios realizados, la conexión con Panamá es viable. Sin embargo, corresponde a las aerolíneas encontrar los mecanismos operativos para ponerla en funcionamiento.

Recordó que recientemente se puso en marcha la ruta Querétaro-Las Vegas, inaugurada en octubre, como parte de la ampliación de destinos que se ofrecen desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).