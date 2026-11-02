Parque Querétaro 2000: prevén concluir trotapista este año

Querétaro, 2 de noviembre de 2026.- Las obras de rehabilitación de la trotapista del bordo del Parque Querétaro 2000, con una inversión de 9 millones de pesos, avanzan con el objetivo de concluir antes de que termine el año, informó la directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco.

El proyecto surgió de peticiones de quienes utilizan el espacio para correr y hacer actividad física, sobre todo en las primeras horas del día.

Sobre el propósito de la obra, la funcionaria señaló: “Quisimos mejorar para que obviamente el entrenamiento que ellos hacen sea más cómodo”, sostuvo.

Entre las adecuaciones se contemplan zonas de descanso, bancas y mejoras en la vegetación, además de otros elementos que buscan un entorno más agradable para quienes se ejercitan en el sitio.

El bordo funciona como contenedor de aguas pluviales de las colonias cercanas, por lo que las acciones se concentran en mejorar la trotapista y sus espacios de uso recreativo.

Mientras duren los trabajos, las actividades en el lugar permanecerán suspendidas, con el fin de evitar retrasos en la obra.

Al concluir, se convocará a los usuarios a la inauguración.