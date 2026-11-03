San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Una comparsa de Catrijangas, acompañada por una banda de viento, se presentó en el Jardín Independencia como parte de las actividades del Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río.

La presentación formó parte de la programación cultural de la jornada, con la que el municipio busca mantener vivas las expresiones tradicionales relacionadas con el Día de Muertos.

La comparsa reunió dos elementos característicos de las celebraciones populares de la temporada: los personajes inspirados en la muerte y la música de banda. Ambos se combinaron en una misma participación frente al público que se encontraba en el recinto.

La banda de viento acompañó a la comparsa durante su presentación en el Jardín Independencia, uno de los espacios públicos más representativos del centro histórico de San Juan del Río.

La actividad se sumó a la jornada de espectáculos artísticos y culturales que marcaron el cierre de la vigésima edición del festival.

La programación de esa edición incluyó conciertos, danza y representaciones teatrales, además de la participación de agrupaciones que recurren a la música y a los personajes tradicionales de la temporada.

Con la presencia de la comparsa, el Jardín Independencia reunió en un mismo escenario la imagen de los personajes de la muerte y el sonido de la banda de viento, en una de las últimas actividades abiertas al público de este Festival de Día de Muertos.