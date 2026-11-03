Obra ‘Grabados de Posada’ cierra festival en San Juan del Río

La función de las 21:00 horas en el Jardín Independencia remató la jornada cultural y el programa artístico del Vigésimo Festival.

Bailarines con maquillaje de calavera cargan un ataúd durante la obra “Grabados de Posada”

La Catrina, en escena junto a una ofrenda durante “Grabados de Posada”.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- La obra teatral “Grabados de Posada” cerró las últimas actividades artísticas del Vigésimo Festival de Día de Muertos de San Juan del Río. Se presentó a las 21:00 horas en el Jardín Independencia y puso punto final a una jornada cultural que había reunido música, comparsas y danza folclórica.

El título apunta al legado gráfico de José Guadalupe Posada, el grabador cuyas calaveras, y de manera particular La Catrina, se volvieron imagen de la fiesta de muertos en México.

Bailarines con maquillaje de calavera cargan un ata\u00fad durante la obra \u201cGrabados de Posada\u201d Cortejo escénico de “Grabados de Posada”, que cerró el Festival de Día de Muertos. rotativo.com.mx

Sobre el escenario, una pantalla led proyectó una ofrenda de flores y veladoras, y bailarines con maquillaje de calavera acompañaron un cortejo que cargó un ataúd. El público siguió la función de pie y sentado bajo la carpa de papel picado.

El festival se extendió ocho días, con actividades culturales, artísticas y tradicionales en distintos espacios de San Juan del Río.

tradiciones y costumbres dia de muertos arte y cultura san juan del rio

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