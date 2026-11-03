San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Camila Estrella Chávez obtuvo el primer lugar del Tradicional Concurso de Catrinas, realizado en el Jardín Independencia como parte del programa del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026.

Las catrinas desfilaron en el escenario para dar a conocer sus diseños, inspirados en distintas actividades y personajes, y la creatividad, el colorido y la originalidad de las creaciones cautivaron a las familias sanjuanenses.

Después, el jurado calificador.

Zayra María Montiel, tercer lugar; Camila Estrella Chávez, primer lugar, y Krishna Kali Vissuet, segundo lugar, con sus placas tras el fallo del jurado calificador del Tradicional Concurso de Catrinas. rotativo.com.mx

Luego de su deliberación se informó el orden completo: el segundo sitio lo ocupó Krishna Kali Vissuet y el tercer peldaño fue para Zayra María Montiel.

El coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate, reconoció la creatividad de las concursantes y extendió una felicitación a todas las participantes, no solo a quienes ocuparon las tres primeras posiciones.

Durán Zárate agradeció al presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, por impulsar el 20º Festival de Día de Muertos, que, dijo, ya es una tradición en San Juan del Río.

Las tres ganadoras del Tradicional Concurso de Catrinas posaron con sus placas de primer, segundo y tercer lugar al término de la premiación. rotativo.com.mx

Al evento asistieron la directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro; el síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, José Francisco Landeras Layseca; el cronista del municipio, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, y la directora de Comunicación Social, Yanelly Faustino Santos.

Completaron la lista de presentes el gerente de Mausoleos Guadalupanos y patrocinador oficial, Jean Paul García Montiel; la maquillista profesional Mónica Estrella, y el diseñador de modas José Ángel Michaus Licea.