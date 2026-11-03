Detienen en Tumbalá, Chiapas, a presunto integrante del CJNG

La SSP informó que a Edgar “N” le aseguraron 30 bolsas con una sustancia con características del “cristal” y un vehículo Nissan Sentra azul marino.

Hombre con los ojos cubiertos, entre agentes de espaldas, frente a una mesa con bolsas transparentes con sustancia granulada
  • Edgar “N” fue presentado por la SSP junto con las bolsas aseguradas; la dependencia lo señala como presunto integrante del CJNG. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 03, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Tumbalá, Chiapas, 3 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó la detención de Edgar “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para fines de comercio, en el municipio de Tumbalá.

La detención ocurrió durante recorridos preventivos y de proximidad social por el municipio.

En ellos participó un grupo interinstitucional: la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

A Edgar “N” le fueron aseguradas 30 bolsas de plástico transparentes que contenían una sustancia granulada con las características del “cristal”, además de un vehículo Nissan Sentra de color azul marino.

De acuerdo con la SSP, el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo denominado CJNG.

Edgar “N” y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.

chiapas seguridad criminalidad sucesos

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