Tumbalá, Chiapas, 3 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó la detención de Edgar “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para fines de comercio, en el municipio de Tumbalá.

La detención ocurrió durante recorridos preventivos y de proximidad social por el municipio.

En ellos participó un grupo interinstitucional: la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

A Edgar “N” le fueron aseguradas 30 bolsas de plástico transparentes que contenían una sustancia granulada con las características del “cristal”, además de un vehículo Nissan Sentra de color azul marino.

De acuerdo con la SSP, el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo denominado CJNG.

Edgar “N” y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.