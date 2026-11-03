Profeco detecta fallas de etiquetado en caldos y sazonadores

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó contenido neto, sodio y etiquetado; para los consomés no existe un estándar de calidad.

Cuchara metálica con caldo en polvo amarillo sobre una superficie cubierta del mismo polvo, vista cenital

Caldos y sazonadores en polvo y en cubos formaron parte del Estudio de Calidad de la Profeco, que analizó 36 productos. Imagen de archivo.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 03, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó fallas de contenido neto y de etiquetado en caldos y sazonadores procesados, como resultado de un Estudio de Calidad que su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó a 36 productos.

Ante el acelerado ritmo de vida, los alimentos preparados o de fácil elaboración se convierten en una opción, como los caldos o consomés en polvo o en cubos. La dependencia precisó que, en ese tipo de productos, conviene tener en cuenta el aporte nutrimental y el contenido de sodio.

El estudio comprendió siete caldos de pollo en cubos, un concentrado de pollo en cubos, un caldo sabor carne en polvo, un caldo de pescado deshidratado, un caldo de hueso de pollo en polvo, un caldo de camarón en cubos, cuatro caldos de vegetales en cubos, dos caldos de vegetales en polvo, 12 caldos de pollo en polvo, un concentrado de pollo en polvo y cinco sazonadores. Incluyó variedades de pollo, camarón, res y verduras, así como los autodenominados tipo consomé.

Las pruebas evaluaron el contenido neto declarado, el aporte nutrimental, la grasa saturada, el sodio, la veracidad de la información, el contenido energético y la información comercial, además del cumplimiento de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Para los productos que se denominan sazonadores tipo consomé o consomé no existe un estándar de calidad, indicó la Profeco.

En contenido neto, el caldo de vegetales en polvo sabor costilla de res de la marca Knorr no cumple con lo declarado: la etiqueta indica 200 gramos y el producto contiene 188.7 gramos.

El sazonador de vegetales con sabor a res de la marca Origen Sano no presenta la leyenda de país de origen.

Cuatro productos de la marca Calnort, un caldo sabor carne en polvo, un caldo de pescado deshidratado, un caldo de vegetales en cubos y un caldo de pollo en polvo, no presentan declaración nutrimental por producto preparado y tampoco traen instrucciones de uso o preparación.

En los productos de la marca Selecto Brand, un caldo de pollo en cubos y un caldo de pollo en polvo, el error está en la declaración de sodio: debía expresarse en miligramos (mg) y aparece en gramos (g).

Doce de los productos analizados, de las marcas Don Sabor, Chedraui, Great Value, Knorr, Calnort y Origen Sano, se venden en envase múltiple y sus cubos individuales carecen de lote, de fecha de caducidad y de la leyenda “No etiquetado para su venta individual”.

Seis productos más, de las marcas Utopia Organics, Origen Sano, Veggie Mix y Zona Organikum, no presentan su denominación con la misma tipografía ni con el mismo tamaño en la etiqueta.

En cuanto al consumo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas adultas consuman menos de cinco gramos de sal al día. Por eso, de acuerdo con la Profeco, no basta con moderar la sal que se añade al cocinar.

La dependencia agregó que también es clave reducir el consumo de alimentos ultra procesados y listos para comer, y limitar los productos con el sello “exceso sodio” cuando se padece hipertensión arterial, siempre con apego a las indicaciones médicas.

La Profeco sugiere preferir los caldos caseros, que se obtienen de la cocción de carnes, pescados, mariscos o verduras: según los ingredientes, es posible conocer las especias utilizadas y la cantidad de sal. El Estudio de Calidad completo está disponible en la Revista del Consumidor, en su edición de noviembre.

economia profeco alimentacion

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