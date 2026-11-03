San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- JAPAM aplicará descuentos de hasta 100% en multas, recargos y reconexiones mediante el programa ¡Borrón y cuenta nueva!, que estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026.

La información fue compartida por el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, en sus redes sociales.

El beneficio cubre tres conceptos de cobro: las multas, los recargos y las reconexiones. Con ello, las personas que buscan regularizar sus cuentas con el organismo pueden hacerlo con una reducción que, en cada uno de esos conceptos, llega hasta la totalidad del monto.

El tope es de 100%.

Para acceder a los descuentos, las personas interesadas deberán acudir a las oficinas de JAPAM ubicadas en la colonia Centro, donde se realiza la atención del programa.

El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, una jornada de ocho horas continuas en la que se puede acudir a solicitar el beneficio.

El programa concluye el 31 de diciembre de 2026, de modo que quienes tengan multas, recargos o reconexiones por resolver cuentan con dos meses completos para acudir.