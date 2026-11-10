Londres, Reino Unido, 10 de noviembre de 2026.- La policía británica recibió nuevas denuncias contra el comediante Russell Brand durante el juicio penal y desde que se dictó el veredicto, con el que fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual.

El comisario Andy Furphy lo dijo a Sky News: “Hemos recibido varias denuncias durante el juicio y desde que se dictó el veredicto”.

La policía ya había anunciado que interroga a Brand por otras dos acusaciones de violación. El jefe de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, dijo que cree que surgirán “muchas más”.

Brand tiene 51 años. Humorista y presentador, se convirtió después en gurú de teorías conspirativas en redes sociales. Fue sentenciado tras un juicio de un mes, y la jueza lo llamó “depredador sexual”. Lo hallaron culpable de violar a una admiradora que entonces tenía 21 años y de agredir sexualmente a otras tres mujeres, entre ellas una empleada de MTV y otra de Channel 4.

Jemima Goldsmith afirmó que ella misma fue víctima de su “violencia”. En X escribió: “Tuve que llamar a la policía para que lo expulsaran de mi domicilio en 2014, tras un incidente violento”.

El abogado defensor, Ian Winter, sostuvo que las denunciantes “no eran especialmente vulnerables”. Dijo también que Brand no podía ser culpable porque ellas “no se habían resistido, no habían gritado ni siquiera habían intentado marcharse”.

La ministra de Educación, Lucy Powell, calificó algunas de esas declaraciones de la defensa como “increíblemente desalentadoras”.

El primer ministro, Andy Burnham, afirmó que su gobierno debe considerar una reforma de los juicios por violación para garantizar que no hagan sentir a las mujeres que son ellas quienes están siendo juzgadas.