Chocan patrulla y detenido escapa en Jalpan; cinco arrestados

Cinco hombres presuntamente agredieron a policías municipales durante el traslado de una persona detenida; el hombre que escapó fue localizado nuevamente.

Fotografía documental del operativo relacionado con la agresión contra policías municipales en Jalpan de Serra, sujeta a la imagen seleccionada.

Cinco hombres fueron detenidos tras una agresión contra policías de Pinal de Amoles durante el traslado de una persona bajo custodia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Jalpan de Serra, 16 de noviembre de 2026.– Una patrulla de la Policía Municipal de Pinal de Amoles fue embestida por un automóvil cuando trasladaba a una persona detenida hacia la Fiscalía General del Estado. Cinco hombres descendieron del vehículo y presuntamente golpearon a los oficiales, lo que permitió que el detenido escapara momentáneamente.

La agresión dejó dos policías lesionados que requirieron atención hospitalaria, mientras que los cinco presuntos responsables fueron arrestados por elementos de la Policía Estatal. La persona que logró escapar fue localizada nuevamente y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pinal de Amoles, difundida por medios locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los agentes trasladaban a una persona detenida en la comunidad de Santa Águeda hacia instalaciones de la Fiscalía.

Al circular por el acceso a la comunidad de El Zapote, en Jalpan de Serra, un automóvil particular de color rojo impactó la patrulla en la que viajaban los policías y la persona bajo custodia.

Del vehículo descendieron cinco hombres que comenzaron a agredir físicamente a los oficiales. Según el reporte de la corporación, los atacantes superaron en número a los policías, situación que facilitó la fuga del detenido.

Ante la agresión, uno de los elementos municipales realizó una detonación con su arma de cargo para dispersar a los involucrados. La autoridad municipal informó que el disparo no provocó personas lesionadas.

Los policías solicitaron apoyo de otras corporaciones de seguridad y de los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y lograron detener a los cinco hombres señalados por su probable participación en el ataque.

Personal de emergencias valoró a los agentes afectados y determinó que dos policías municipales fueran trasladados al Hospital General de Jalpan debido a las lesiones sufridas durante la agresión.

Mientras se desarrollaba la intervención policial, elementos de Seguridad Pública de Pinal de Amoles desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

La movilización permitió localizar nuevamente a la persona que había escapado durante la agresión. Posteriormente, fue trasladada ante la Fiscalía General del Estado para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La corporación municipal también presentó una denuncia por los hechos registrados contra sus elementos.

La información difundida no precisa el delito por el cual había sido detenida originalmente la persona trasladada ni detalla la situación jurídica posterior de los cinco hombres arrestados.

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