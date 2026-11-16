Golpea a una persona para robarle el celular en Querétaro; queda en prisión

Gustavo “N” fue vinculado a proceso por un asalto en San José el Alto, donde la víctima habría sido amenazada y golpeada con un objeto similar a un arma de fuego.

Detención de Gustavo “N”, vinculado a proceso por el robo violento de un teléfono celular a una persona en la colonia San José el Alto, Querétaro.

Gustavo “N” fue vinculado a proceso por robo a transeúnte, tras ser señalado como presunto responsable de amenazar y golpear a una persona para despojarla de su teléfono celular en San José el Alto. Permanecerá en prisión preventiva justificada.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 Nov 2026.- Un teléfono celular fue el objetivo de un violento asalto ocurrido en plena vía pública de la colonia San José el Alto, en el municipio de Querétaro, donde una persona fue amenazada y golpeada por un sujeto que presuntamente utilizó un objeto con características de arma de fuego.

El caso terminó con la detención de Gustavo “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de robo a transeúnte y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la agresión ocurrió el 11 de octubre, cuando la víctima se encontraba en la calle y un hombre llegó a bordo de un vehículo.

El sospechoso descendió de la unidad, se acercó a la persona y presuntamente le arrebató su teléfono celular. Durante el asalto, habría utilizado un objeto similar a un arma de fuego para intimidarla.

Sin embargo, el robo no terminó con el despojo del aparato. Según las investigaciones, el agresor también habría golpeado a la víctima con el mismo objeto antes de escapar del lugar.

Cámaras de vigilancia ayudaron a esclarecer el asalto

Tras la denuncia, elementos de la Policía de Investigación del Delito iniciaron las diligencias para identificar al presunto responsable.

Los agentes inspeccionaron el lugar de los hechos, obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia y realizaron diligencias de reconocimiento de persona.

Estas actuaciones permitieron reunir datos de prueba sobre la probable participación de Gustavo “N”, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado el mandato judicial, el imputado fue presentado ante un juez de Control para determinar su situación jurídica.

Juez ordena prisión preventiva por robo a transeúnte

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincular a proceso a Gustavo “N” por el delito de robo a transeúnte.

Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Con esta resolución, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para el procedimiento penal.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que Gustavo “N” mantiene su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante una resolución definitiva.

seguridad criminalidad sucesos

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