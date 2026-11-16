Querétaro, 16 Nov 2026.- Un teléfono celular fue el objetivo de un violento asalto ocurrido en plena vía pública de la colonia San José el Alto, en el municipio de Querétaro, donde una persona fue amenazada y golpeada por un sujeto que presuntamente utilizó un objeto con características de arma de fuego.
El caso terminó con la detención de Gustavo “N”, quien fue vinculado a proceso por el delito de robo a transeúnte y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la agresión ocurrió el 11 de octubre, cuando la víctima se encontraba en la calle y un hombre llegó a bordo de un vehículo.
El sospechoso descendió de la unidad, se acercó a la persona y presuntamente le arrebató su teléfono celular. Durante el asalto, habría utilizado un objeto similar a un arma de fuego para intimidarla.
Sin embargo, el robo no terminó con el despojo del aparato. Según las investigaciones, el agresor también habría golpeado a la víctima con el mismo objeto antes de escapar del lugar.
Cámaras de vigilancia ayudaron a esclarecer el asalto
Tras la denuncia, elementos de la Policía de Investigación del Delito iniciaron las diligencias para identificar al presunto responsable.
Los agentes inspeccionaron el lugar de los hechos, obtuvieron grabaciones de cámaras de vigilancia y realizaron diligencias de reconocimiento de persona.
Estas actuaciones permitieron reunir datos de prueba sobre la probable participación de Gustavo “N”, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra.
Una vez cumplimentado el mandato judicial, el imputado fue presentado ante un juez de Control para determinar su situación jurídica.
Juez ordena prisión preventiva por robo a transeúnte
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía para vincular a proceso a Gustavo “N” por el delito de robo a transeúnte.
Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Con esta resolución, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para el procedimiento penal.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que Gustavo “N” mantiene su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante una resolución definitiva.