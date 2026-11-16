Moscú, Rusia, 16 de noviembre de 2026.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1,336 drones ucranianos durante la noche del 15 al 16 de noviembre sobre 15 regiones de la Rusia europea y la península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa ruso. Es uno de los mayores ataques de Ucrania contra territorio ruso desde el inicio de la guerra.

El alcalde de Moscú cifró en 191 los aparatos abatidos cuando se dirigían a la capital, entre las 17:00 horas del 15 de noviembre y las 08:00 del 16, hora local.

En la región de Rostov, el gobernador Yuri Sliusar informó de incendios en cuatro instalaciones industriales y daños en dos subestaciones eléctricas y un puente. En esa región murió una persona y otras cuatro resultaron heridas. Canales de Telegram como Astra, con base en testigos, reportaron fuego en una refinería de Azov, a orillas del río Don.

En la vecina Krasnodar, las autoridades locales registraron un incendio en una empresa, con tres lesionados.

El ataque alcanzó también el puente de Crimea y obligó a interrumpir el tráfico vehicular, según el líder de la península designado por Moscú, Serguéi Axiónov, quien recomendó a los conductores cruzar el estrecho de Kerch en barco. Cuatro trenes acumularon retrasos por el cierre. Para el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se trató de “daños menores”: “Lamentablemente, ni un solo sistema en el mundo puede garantizar la seguridad al 100%”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que los ataques de las últimas semanas han reducido en más de 55% la actividad de refinado de Rusia y calificó la ofensiva como una respuesta “totalmente justa” a la negativa rusa a desescalar. En las dos semanas previas, Ucrania golpeó una decena de refinerías, entre ellas una en Omsk, en Siberia.

Kyiv había suspendido de manera provisional los ataques contra refinerías a petición de Donald Trump, pero los reanudó después de que los negociadores rusos rechazaran una tregua energética y marítima en las conversaciones de Abu Dabi. Desde la semana previa ha lanzado en varias ocasiones más de mil drones diarios.

La ofensiva ocurre tres días antes del encuentro que Vladímir Putin, Trump y Xi Jinping tienen previsto el 19 de noviembre en Shenzhen, China, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).