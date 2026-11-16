Rusia derriba 1,336 drones ucranianos; cierran puente de Crimea

El ataque alcanzó 15 regiones y obligó a interrumpir el tráfico en el puente de Crimea; en Rostov murió una persona y cuatro resultaron heridas.

Operativo de defensa antiaérea rusa tras el ataque masivo con drones ucranianos contra 15 regiones de Rusia y la península de Crimea.

Rusia informó del derribo de mil 336 drones ucranianos durante la noche del 15 al 16 de noviembre, en una ofensiva que alcanzó 15 regiones y Crimea. El ataque dejó víctimas, daños en instalaciones industriales y afectaciones al suministro eléctrico y al transporte.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Moscú, Rusia, 16 de noviembre de 2026.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1,336 drones ucranianos durante la noche del 15 al 16 de noviembre sobre 15 regiones de la Rusia europea y la península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa ruso. Es uno de los mayores ataques de Ucrania contra territorio ruso desde el inicio de la guerra.

El alcalde de Moscú cifró en 191 los aparatos abatidos cuando se dirigían a la capital, entre las 17:00 horas del 15 de noviembre y las 08:00 del 16, hora local.

En la región de Rostov, el gobernador Yuri Sliusar informó de incendios en cuatro instalaciones industriales y daños en dos subestaciones eléctricas y un puente. En esa región murió una persona y otras cuatro resultaron heridas. Canales de Telegram como Astra, con base en testigos, reportaron fuego en una refinería de Azov, a orillas del río Don.

En la vecina Krasnodar, las autoridades locales registraron un incendio en una empresa, con tres lesionados.

El ataque alcanzó también el puente de Crimea y obligó a interrumpir el tráfico vehicular, según el líder de la península designado por Moscú, Serguéi Axiónov, quien recomendó a los conductores cruzar el estrecho de Kerch en barco. Cuatro trenes acumularon retrasos por el cierre. Para el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se trató de “daños menores”: “Lamentablemente, ni un solo sistema en el mundo puede garantizar la seguridad al 100%”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo que los ataques de las últimas semanas han reducido en más de 55% la actividad de refinado de Rusia y calificó la ofensiva como una respuesta “totalmente justa” a la negativa rusa a desescalar. En las dos semanas previas, Ucrania golpeó una decena de refinerías, entre ellas una en Omsk, en Siberia.

Kyiv había suspendido de manera provisional los ataques contra refinerías a petición de Donald Trump, pero los reanudó después de que los negociadores rusos rechazaran una tregua energética y marítima en las conversaciones de Abu Dabi. Desde la semana previa ha lanzado en varias ocasiones más de mil drones diarios.

La ofensiva ocurre tres días antes del encuentro que Vladímir Putin, Trump y Xi Jinping tienen previsto el 19 de noviembre en Shenzhen, China, durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

sucesos criminalidad conflictos y disturbios rusia ucrania

Reciente

Karol G durante una presentación de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, cuyo concierto del 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros fue reprogramado por motivos de salud.
Espectáculos

Karol G pospone su concierto en CDMX al 17 de noviembre por salud

Ocesa informó horas antes de la función que la cantante presentaba problemas de salud; los boletos siguen vigentes y hay reembolso en Ticketmaster.

Seis personas sentadas tras una mesa durante una rueda de prensa. Un hombre con chaleco oscuro habla al micrófono. Detrás hay murales de colores y guitarras colgadas, y sobre la mesa, carteles e instrumentos en miniatura.
San Juan del Río

Gorditas y música dejarían cerca de un millón de pesos en Paso de Mata

La tercera edición, el 22 de noviembre, reservará la zona de comida a cocineras de la comunidad y empezará a las 6:00 horas con las mañanitas a Santa Cecilia.

Escenario del segundo informe de actividades de la CATEM Querétaro, con la mesa de honor bajo una pantalla y el público sentado en primer plano
Querétaro

Sindicatos suman al desarrollo de Querétaro: Felifer en la CATEM

El presidente municipal destacó a Erik Osornio Medina y Pedro Haces Barba por promover la capacitación de las y los integrantes de la confederación.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, responde a reporteros que lo graban con teléfonos celulares
Querétaro

Gabito Ballesteros no está vetado en Querétaro, pero enfrentará sanciones

El Marqués suspendió su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Ganadera después de dos llamados por salirse del repertorio autorizado.