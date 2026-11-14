Kiev, Ucrania, 14 de noviembre de 2026.- Estados Unidos planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN a cambio de que sus tropas se retiren de la parte del Donbás que aún controlan, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
La propuesta surgió en las negociaciones trilaterales celebradas esta semana en Abu Dabi entre delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, según las declaraciones del mandatario a periodistas que difundió su oficina este 14 de noviembre. "Los estadounidenses plantearon la pregunta", dijo.
Zelenski sostuvo que no tomará la decisión por su cuenta. Si Estados Unidos y la OTAN confirman la oferta, explicó, consultará a la sociedad ucraniana. "Yo no tengo derecho de decidir a discreción", afirmó, y agregó que todavía hacen falta detalles que siguen en discusión.
El mandatario no descartó el planteamiento. Ucrania discute con sus aliados un paquete de seguridad que incluye garantías de la OTAN y de la Unión Europea, un ejército ucraniano fuerte y un llamado Plan de Prosperidad. De acuerdo con Zelenski, Washington ofrece garantías similares a las de los artículos 4 y 5 del tratado de la Alianza, sin desplegar tropas estadounidenses en territorio ucraniano.
Zelenski rechazó, en cambio, inscribir la neutralidad del país en la Constitución. "No estamos en la OTAN de todas formas", argumentó.
Por parte de Estados Unidos, la Casa Blanca informó que las conversaciones avanzaron hacia un intercambio de prisioneros a gran escala, aunque las partes siguen divididas sobre el territorio y las garantías de seguridad para la posguerra.