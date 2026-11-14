EU planteó a Ucrania entrar a la OTAN si deja el Donbás: Zelenski

La propuesta surgió en las negociaciones trilaterales de Abu Dabi; el mandatario afirmó que no tiene derecho a decidir a discreción y que faltan detalles

Volodímir Zelenski, con auricular de traducción, apoya la mano en el mentón frente a un micrófono; al fondo, la bandera de la Unión Europea

Volodímir Zelenski afirmó que, si Estados Unidos y la OTAN confirman la oferta, consultará a la sociedad ucraniana antes de decidir sobre el Donbás.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Kiev, Ucrania, 14 de noviembre de 2026.- Estados Unidos planteó por primera vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN a cambio de que sus tropas se retiren de la parte del Donbás que aún controlan, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La propuesta surgió en las negociaciones trilaterales celebradas esta semana en Abu Dabi entre delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, según las declaraciones del mandatario a periodistas que difundió su oficina este 14 de noviembre. "Los estadounidenses plantearon la pregunta", dijo.

Zelenski sostuvo que no tomará la decisión por su cuenta. Si Estados Unidos y la OTAN confirman la oferta, explicó, consultará a la sociedad ucraniana. "Yo no tengo derecho de decidir a discreción", afirmó, y agregó que todavía hacen falta detalles que siguen en discusión.

El mandatario no descartó el planteamiento. Ucrania discute con sus aliados un paquete de seguridad que incluye garantías de la OTAN y de la Unión Europea, un ejército ucraniano fuerte y un llamado Plan de Prosperidad. De acuerdo con Zelenski, Washington ofrece garantías similares a las de los artículos 4 y 5 del tratado de la Alianza, sin desplegar tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

Zelenski rechazó, en cambio, inscribir la neutralidad del país en la Constitución. "No estamos en la OTAN de todas formas", argumentó.

Por parte de Estados Unidos, la Casa Blanca informó que las conversaciones avanzaron hacia un intercambio de prisioneros a gran escala, aunque las partes siguen divididas sobre el territorio y las garantías de seguridad para la posguerra.

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