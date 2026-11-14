Washington, Estados Unidos, 13 de noviembre de 2026.- La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos que dejó en tierra todo el tráfico de salida de los aeropuertos del país “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, tras un problema de comunicación en los centros que controlan el tráfico aéreo en ruta.

Hacia las 18:00 horas del Este (17:00 del centro de México), la agencia informó que los despegues se autorizarán conforme se recuperen esas instalaciones, en coordinación con el sistema de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó el origen de la medida en la red social X. Los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta son las instalaciones regionales que dirigen los vuelos mientras atraviesan el país:

“La @FAAnews ha emitido una orden de inmovilización en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EU, tras un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información”, escribió.

El aviso del Centro de Comando de la FAA entró en vigor a las 15:54 horas del Este (14:54 del centro de México) y estableció que “todo el tráfico de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso”.

Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se gestionarán caso por caso. Minutos antes, la agencia había detenido las salidas en los aeropuertos O’Hare y Midway, de Chicago, por una falla de equipo.

El comunicado de la FAA habla de problemas de comunicación en “múltiples” centros de control en ruta, no en todos, como señaló Duffy.

En su cuenta de X, la agencia lo describió como una interrupción temporal de las telecomunicaciones y precisó que, por precaución, todos los vuelos fueron detenidos.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que hasta el momento no hay indicios de un ataque malintencionado y atribuyó la suspensión a esa falla de telecomunicaciones.

“No hay razón para que el público tenga miedo o se preocupe por sus seres queridos”, dijo. Añadió que los aviones en vuelo se atienden caso por caso para que aterricen de manera segura.

Cuando se emitió la orden había 4,042 vuelos en el aire con destino a aeropuertos estadounidenses, de acuerdo con el servicio de rastreo Flightradar24.

American Airlines informó que esas aeronaves podían continuar hacia su destino y anticipó afectaciones en su itinerario durante el resto del día, según la duración de la suspensión.

Es la primera suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos desde enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a pilotos (NOTAM) obligó a detener las salidas. Antes de ese episodio, la última orden de este alcance se emitió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.