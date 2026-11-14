FAA suspende los despegues en todo EU por falla de comunicación

Seguridad Nacional no ve indicios de ataque y la FAA autorizará salidas conforme se recuperen sus centros de control en ruta.

Aviones comerciales en un aeropuerto de Estados Unidos durante la suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) por una falla en las comunicaciones del control aéreo.

La FAA ordenó detener las salidas de vuelos en todos los aeropuertos de Estados Unidos debido a una falla de telecomunicaciones que afectó centros de control de tráfico aéreo. Los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar hacia sus destinos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Washington, Estados Unidos, 13 de noviembre de 2026.- La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos que dejó en tierra todo el tráfico de salida de los aeropuertos del país “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”, tras un problema de comunicación en los centros que controlan el tráfico aéreo en ruta.

Hacia las 18:00 horas del Este (17:00 del centro de México), la agencia informó que los despegues se autorizarán conforme se recuperen esas instalaciones, en coordinación con el sistema de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó el origen de la medida en la red social X. Los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta son las instalaciones regionales que dirigen los vuelos mientras atraviesan el país:

“La @FAAnews ha emitido una orden de inmovilización en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EU, tras un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas a medida que dispongamos de más información”, escribió.

El aviso del Centro de Comando de la FAA entró en vigor a las 15:54 horas del Este (14:54 del centro de México) y estableció que “todo el tráfico de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso”.

Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos se gestionarán caso por caso. Minutos antes, la agencia había detenido las salidas en los aeropuertos O’Hare y Midway, de Chicago, por una falla de equipo.

El comunicado de la FAA habla de problemas de comunicación en “múltiples” centros de control en ruta, no en todos, como señaló Duffy.

En su cuenta de X, la agencia lo describió como una interrupción temporal de las telecomunicaciones y precisó que, por precaución, todos los vuelos fueron detenidos.

Desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que hasta el momento no hay indicios de un ataque malintencionado y atribuyó la suspensión a esa falla de telecomunicaciones.

“No hay razón para que el público tenga miedo o se preocupe por sus seres queridos”, dijo. Añadió que los aviones en vuelo se atienden caso por caso para que aterricen de manera segura.

Cuando se emitió la orden había 4,042 vuelos en el aire con destino a aeropuertos estadounidenses, de acuerdo con el servicio de rastreo Flightradar24.

American Airlines informó que esas aeronaves podían continuar hacia su destino y anticipó afectaciones en su itinerario durante el resto del día, según la duración de la suspensión.

Es la primera suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos desde enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a pilotos (NOTAM) obligó a detener las salidas. Antes de ese episodio, la última orden de este alcance se emitió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

internacional sucesos seguridad eeuu

Reciente

Felifer Mac\u00edas observa autos cl\u00e1sicos junto a una bomba de gasolina decorativa durante el recorrido por el M\u00e9xico Motor Show
Editorial

México Motor Show espera a más de 10 mil personas en Querétaro

La exhibición abre el 14 y 15 de noviembre en el Querétaro Centro de Congresos con autos de colección, clásicos, deportivos y de lujo.

Fachada morada de las oficinas de la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río, con el letrero de la dependencia y el número Corregidora 162.
San Juan del Río

Jornada de salud en San Juan del Río ofrece Papanicolaou y lentes

La Secretaría de la Mujer atenderá el 26 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas, en Corregidora 162, colonia Centro.

Portal techado del centro de San Juan del Río, con bóveda de ladrillo, mesas, sillas, macetas y peatones al fondo.
San Juan del Río

Hoteleros de San Juan del Río prevén baja afluencia en el puente

Uno ya recibe llamadas para reservar, mientras otro mantiene su ocupación habitual cerca del 50%, sin prever mayores cambios.

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura de Querétaro de pie en sus curules durante la sesión de Pleno, con público en el balcón del recinto
Legislatura

Reforma judicial: Querétaro ajusta su Constitución por unanimidad

En la misma sesión, la LXI Legislatura expidió la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Querétaro.