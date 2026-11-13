El Marqués, Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Cristian Isaac “N” permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un Juez de Control lo vinculara a proceso por despojo de un inmueble destinado a casa habitación en el fraccionamiento La Pradera, en El Marqués, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado a la vivienda y la habría ocupado sin el consentimiento de su legítima propietaria. La persona ofendida acreditó ser dueña del inmueble desde junio de 2011.
Tras la querella presentada, la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó diversos actos de investigación para corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. También recabó datos de prueba sobre la probable intervención del imputado.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Al cumplimentarse, Cristian Isaac “N” fue presentado ante la autoridad judicial.
En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación. Con lo expuesto, el Juez de Control dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar.
El plazo para la investigación complementaria quedó en un mes.