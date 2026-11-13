Entrar al antro con credencial falsa es delito en Querétaro

Representantes de bares, antros y restaurantes acordaron reforzar la revisión de identificaciones para detectar posibles documentos apócrifos, tras reunirse con el secretario de Gobierno

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, durante declaraciones sobre las medidas para detectar credenciales de elector falsas en bares y centros nocturnos.

El Gobierno de Querétaro pidió a los jóvenes evitar el uso de credenciales de elector falsas para ingresar a bares y antros. Autoridades y empresarios acordaron reforzar la revisión de identificaciones y las medidas de seguridad en establecimientos nocturnos.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 13, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Utilizar una credencial de elector falsa para ingresar a antros y otros establecimientos nocturnos constituye un delito, advirtió el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, quien pidió a los jóvenes abstenerse de recurrir a esa práctica y llamó a los padres de familia a mantenerse atentos.

Como parte de las acciones para prevenir esta situación, Gudiño Torres se reunió con representantes de bares, antros y restaurantes, quienes acordaron reforzar la revisión de identificaciones para detectar posibles documentos apócrifos.

El mensaje a los hogares fue directo: “Un llamado a las familias que cuiden a sus hijos, porque traer una identificación falsa ya implica un delito”, enfatizó el funcionario. De acuerdo con su planteamiento, portar el documento ya implica un delito, aun sin llegar a presentarlo en el acceso de un establecimiento.

También se contempla establecer mesas de trabajo con los empresarios, indicó, con el propósito de mantener una comunicación permanente y fortalecer las medidas de seguridad en los centros de entretenimiento.

Hasta el momento, el secretario no cuenta con una cifra específica sobre los reportes de identificaciones falsas, según reconoció. La problemática ya se había presentado, aseguró, y requiere la participación de las autoridades, los establecimientos y las familias.

El funcionario reiteró que existe coordinación con las cámaras que representan al sector restaurantero y de centros nocturnos para mantener condiciones de seguridad en la vida nocturna de Querétaro.

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