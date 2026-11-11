Querétaro clausura antro con 25 menores; multas, desde 32 mil

El secretario de Gobierno municipal dijo que habrá operativos permanentes, clausura y multas desde 32 mil pesos donde se detecten menores en bares y restaurantes.

Michel Torres Olguín, de perfil y con lentes, habla frente a micrófonos y teléfonos de reporteros en la calle
  • Michel Torres Olguín, secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, dijo que las multas a antros con menores comienzan en 32 mil pesos.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El municipio de Querétaro clausuró un antro por la presencia de 25 menores de edad, y su secretario de Gobierno, Michel Torres Olguín, advirtió que repetirá la medida en cualquier establecimiento donde los encuentre.

La clausura del fin de semana anterior derivó de una denuncia ciudadana que llegó por los mecanismos de atención del Ayuntamiento. Torres Olguín dijo que, en cuanto detectan o reciben una denuncia, actúan, y que los operativos son permanentes.

Tras la clausura, Torres Olguín citó a antreros y dueños de restaurantes y bares, y con ellos acordó que revisarán las credenciales con el lector. El código QR permite detectar con rapidez una credencial o una INE falsa, y la autoridad ha encontrado muchas. Para los dueños de antros, el mensaje fue directo: “donde encontremos menores de edad, vamos a clausurar”.

La sanción es clausura y multa. La más baja que ha visto el municipio fue de 32 mil pesos, y de ahí para arriba. Los operativos también vigilan que los establecimientos cierren en el horario de su licencia. Los que están en foco rojo igual se clausuran. Hace poco cerró otro local, por reportes de cierre fuera de horario y ruido.

En el comercio ambulante, el funcionario aseguró que no habrá tolerancia al chantaje ni a la manipulación que, dijo, pretenden algunos grupos. Afirmó que el gobierno mantiene comunicación permanente con todos y que cada uno tiene un espacio asignado. Mencionó el centro artesanal, que por obra permanece suspendido.

Los líderes de esos grupos piden vender en Jardín Guerrero y Jardín Zenea, donde ha crecido la actividad desde Día de Muertos con los arcos y la carrera nocturna. El gobierno les pidió orden y que mantengan libre el tramo de Allende a Juárez, donde hay restaurantes y hoteles y donde el turista baja con comodidad. Las vallas están ahí porque esa indicación no se respetó el fin de semana anterior.

En días recientes, grupos cerraron Zaragoza y, por un momento, el centro. Torres Olguín afirmó que se trata de personas a las que ha visto ligadas a Morena, y que el gobierno lo relaciona con un tema de orden político. Dijo que hay denuncias y carpetas de investigación de este año, contra distintas personas y principalmente por bloqueos de vialidades, una por cada bloqueo. Una corresponde al cierre de Zaragoza de hace unos cuatro meses. Pidió que el avance corra por la Fiscalía.

El municipio se prepara también para el aumento del comercio por fin de año y las actividades de diciembre. Torres Olguín pidió a los líderes establecer el diálogo como vía para ponerse de acuerdo.

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