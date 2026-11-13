Vigilan zonas comerciales y colonias por Buen Fin en Querétaro

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández, informó que hay coordinación con los secretarios de Seguridad Pública de la zona metropolitana.

Unidad de Comando Móvil de la POES frente a Galerías Querétaro, con un árbol navideño y macetas en la explanada

El operativo por el Buen Fin refuerza la vigilancia en zonas comerciales, colonias y puntos de mayor concentración de personas.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 13, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- El operativo de seguridad por el Buen Fin arrancó en Querétaro con vigilancia reforzada en zonas comerciales, colonias y puntos de mayor concentración de personas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elías Pérez Hernández, informó que existe coordinación con los secretarios de Seguridad Pública de los municipios de la zona metropolitana para establecer las acciones que se implementarán durante este fin de semana, ante el incremento de movilidad y actividad comercial.

“Desde este momento todo el estado de fuerza de la Policía Estatal estará plenamente concentrado en las tareas de seguridad”, puntualizó.

Pérez Hernández indicó que la corporación mantendrá desplegado a su personal para atender las labores preventivas y responder oportunamente ante cualquier situación que pudiera presentarse.

El operativo también contempla la atención de otros eventos programados durante el fin de semana, entre ellos la inauguración de la Feria y un partido de fútbol, por lo que se mantendrá vigilancia permanente en distintos puntos de la entidad.

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