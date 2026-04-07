Refuerzan prevención con bares, antros y restaurantes en Querétaro

Autoridades federales, estatales y municipales acuerdan con empresarios reforzar prevención en espacios nocturnos.

Reunión de prevención entre autoridades estatales y empresarios de bares, antros y restaurantes en Querétaro

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno, encabezó la mesa de trabajo con empresarios del sector nocturno queretano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de abril de 2026. — El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y la titular de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, sostuvieron una reunión con empresarios de bares, antros y restaurantes para reforzar los mecanismos de prevención y mantener entornos seguros en los espacios de entretenimiento nocturno del estado.

El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno y al sector privado vinculado a la actividad turística, con el propósito de afinar la coordinación operativa que se aplica en estos giros comerciales.

La mesa de trabajo se realiza en un contexto en el que el Ejecutivo estatal mantiene exigencias específicas para el sector nocturno, entre ellas la instalación obligatoria de cámaras biométricas en bares y antros anunciada por el gobernador Mauricio Kuri González en noviembre del año pasado.

La medida fue establecida tras los hechos violentos registrados en establecimientos del estado, que derivaron en revocaciones de licencia y clausuras definitivas.

Reuni\u00f3n de prevenci\u00f3n entre autoridades estatales y empresarios de bares, antros y restaurantes en Quer\u00e9taro Autoridades federales, estatales y municipales acordaron reforzar mecanismos de coordinación en bares, antros y restaurantes. rotativo.com.mx

En el encuentro participaron el comandante de la XVII Zona Militar, general José Guillermo Lira Hernández, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes, además de representantes municipales.

La presencia de mandos militares y federales subraya el peso que el gobierno estatal asigna a la coordinación interinstitucional en este tipo de giros, donde la responsabilidad del control de acceso recae en los propios establecimientos.

Gudiño Torres y Vega Vázquez Mellado expusieron a los empresarios la disposición del gobierno estatal para trabajar de manera conjunta con el sector, dada su relevancia en la actividad turística de la entidad y su aporte al desarrollo económico y social.

La administración estatal ha sostenido en meses recientes que las clausuras de antros no afectarán las inversiones legítimas en el estado, siempre que los establecimientos cumplan con la normativa vigente.

El sector de bares, antros y restaurantes ha sido objeto de una política de cero tolerancia por parte de la Secretaría de Gobierno luego de los hechos violentos que cimbraron la vida nocturna queretana.

Hasta el momento, los empresarios convocados a la reunión no han emitido postura pública sobre los acuerdos alcanzados durante la mesa de trabajo.

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