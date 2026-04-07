Querétaro, 7 de abril de 2026. — El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y la titular de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, sostuvieron una reunión con empresarios de bares, antros y restaurantes para reforzar los mecanismos de prevención y mantener entornos seguros en los espacios de entretenimiento nocturno del estado.
El encuentro reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno y al sector privado vinculado a la actividad turística, con el propósito de afinar la coordinación operativa que se aplica en estos giros comerciales.
La mesa de trabajo se realiza en un contexto en el que el Ejecutivo estatal mantiene exigencias específicas para el sector nocturno, entre ellas la instalación obligatoria de cámaras biométricas en bares y antros anunciada por el gobernador Mauricio Kuri González en noviembre del año pasado.
La medida fue establecida tras los hechos violentos registrados en establecimientos del estado, que derivaron en revocaciones de licencia y clausuras definitivas.
Autoridades federales, estatales y municipales acordaron reforzar mecanismos de coordinación en bares, antros y restaurantes. rotativo.com.mx
En el encuentro participaron el comandante de la XVII Zona Militar, general José Guillermo Lira Hernández, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Querétaro, Ricardo Meléndrez Cervantes, además de representantes municipales.
La presencia de mandos militares y federales subraya el peso que el gobierno estatal asigna a la coordinación interinstitucional en este tipo de giros, donde la responsabilidad del control de acceso recae en los propios establecimientos.
Gudiño Torres y Vega Vázquez Mellado expusieron a los empresarios la disposición del gobierno estatal para trabajar de manera conjunta con el sector, dada su relevancia en la actividad turística de la entidad y su aporte al desarrollo económico y social.
La administración estatal ha sostenido en meses recientes que las clausuras de antros no afectarán las inversiones legítimas en el estado, siempre que los establecimientos cumplan con la normativa vigente.
El sector de bares, antros y restaurantes ha sido objeto de una política de cero tolerancia por parte de la Secretaría de Gobierno luego de los hechos violentos que cimbraron la vida nocturna queretana.
Hasta el momento, los empresarios convocados a la reunión no han emitido postura pública sobre los acuerdos alcanzados durante la mesa de trabajo.