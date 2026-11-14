Querétaro, 14 de noviembre de 2026.- Las zonas serranas del sur de Querétaro registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius a partir de la madrugada del 15 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El mismo rango se mantiene previsto para la madrugada del 16 de noviembre.
En esa franja de frío aparecen también las zonas serranas de Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y la Ciudad de México, entre otras entidades. Las mínimas más bajas, de -5 a 0 °C, se esperan en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.
El frente frío 5 mantiene chubascos en el noreste, el oriente y el sureste del país, con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Por el noroeste se aproxima un nuevo frente frío que dejará lluvias fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y Chihuahua y posible aguanieve en esos tres estados, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. La masa de aire frío que lo acompaña generará viento del norte de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz y en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.