Sur serrano de Querétaro tendrá mínimas de 0 a 5 °C

Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí comparten ese rango en sus sierras; en Durango, Zacatecas y el Estado de México se esperan de -5 a 0 °C

Termómetro de madera con escalas en grados Celsius y Fahrenheit, cubierto de nieve y enterrado en ella

Conagua prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las zonas serranas del sur de Querétaro en las madrugadas del 15 y 16 de noviembre.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de noviembre de 2026.- Las zonas serranas del sur de Querétaro registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius a partir de la madrugada del 15 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El mismo rango se mantiene previsto para la madrugada del 16 de noviembre.

En esa franja de frío aparecen también las zonas serranas de Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y la Ciudad de México, entre otras entidades. Las mínimas más bajas, de -5 a 0 °C, se esperan en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y el Estado de México.

El frente frío 5 mantiene chubascos en el noreste, el oriente y el sureste del país, con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por el noroeste se aproxima un nuevo frente frío que dejará lluvias fuertes en Baja California, chubascos en Sonora y Chihuahua y posible aguanieve en esos tres estados, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. La masa de aire frío que lo acompaña generará viento del norte de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz y en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

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