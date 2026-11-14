El Marqués, Querétaro, 14 de noviembre de 2026.- El concierto de Gabito Ballesteros en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro terminó antes de tiempo el 13 de noviembre. Personal de Inspección Municipal de El Marqués suspendió de forma definitiva la presentación después de que el cantante interpretó dos canciones que habían quedado fuera de su repertorio autorizado.
De acuerdo con el Comité Organizador, Ballesteros entregó antes del concierto la lista de temas que pensaba cantar. Las autoridades la revisaron y retiraron las piezas que, a su juicio, hacen apología del delito.
La primera canción ajena a esa lista bastó para que los inspectores lo bajaran del escenario y le recordaran las condiciones que había aceptado. El intérprete regresó y cantó «MG», otra de las piezas excluidas. Tras esa segunda canción, la autoridad municipal canceló el resto del espectáculo.
El comité defendió la decisión como una medida para proteger al público de un evento familiar, mantener el orden y hacer cumplir la ley, y aclaró que no se dirigió contra el género musical ni contra el artista.
La versión del cantante es distinta. En una transmisión en vivo por Instagram, desde su vehículo, aseguró que no cantó temas prohibidos y que solo cambió el orden del repertorio para responder a lo que pedía el público. Dijo que le habían indicado no interpretar «Presidente» ni «Cuernos», y que cumplió.
En la misma transmisión denunció que policías lo retenían, que su camioneta era trasladada en una grúa y que no sabía a dónde lo llevaban.
La normativa que aplican las autoridades en Querétaro prohíbe en espectáculos públicos las interpretaciones que hagan apología del delito y contempla la suspensión inmediata del evento, restricciones para quienes reincidan y multas de hasta 10 mil UMA. Antes de la feria, el Gobierno del Estado revisó los repertorios de los artistas del Teatro del Pueblo y del Palenque; la imposición de sanciones corresponde al municipio.
La Feria Internacional Ganadera de Querétaro continúa en el Ecocentro Expositor hasta el 30 de noviembre.