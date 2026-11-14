Guadalajara, Jalisco, 14 de noviembre de 2026.- Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia del Complejo Penitenciario de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara, después de que la Coordinación Médica del penal reportó baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.
El traslado del hombre de 80 años se realizó la tarde del 13 de noviembre en una ambulancia del SAMU Jalisco. Lo custodió el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con acompañamiento de la Policía Estatal Preventiva y de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado.
"El traslado se efectuó apegado a los protocolos de seguridad y custodia correspondientes", informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.
El convoy llegó a un hospital particular de la colonia Lomas del Country, sobre la avenida Circunvalación, donde Félix Gallardo ingresó de inmediato para recibir atención.
Félix Gallardo permanece bajo custodia desde hace más de tres décadas. Cumple dos condenas que suman 77 años de prisión: 40 por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y 37 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala, cometidos en 1985.