Hospitalizan a Félix Gallardo en Guadalajara por baja oxigenación

La Coordinación Médica del complejo penitenciario reportó baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación del fundador del extinto Cártel de Guadalajara

Miguel Ángel Félix Gallardo, con suéter de rombos sobre playera blanca, junto a un tanque de oxígeno

Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, cumple dos condenas que suman 77 años de prisión; fue trasladado de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Guadalajara, Jalisco, 14 de noviembre de 2026.- Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia del Complejo Penitenciario de Puente Grande a un hospital privado de Guadalajara, después de que la Coordinación Médica del penal reportó baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

El traslado del hombre de 80 años se realizó la tarde del 13 de noviembre en una ambulancia del SAMU Jalisco. Lo custodió el Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario de la Policía Estatal Penitenciaria, con acompañamiento de la Policía Estatal Preventiva y de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad del Estado.

"El traslado se efectuó apegado a los protocolos de seguridad y custodia correspondientes", informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

El convoy llegó a un hospital particular de la colonia Lomas del Country, sobre la avenida Circunvalación, donde Félix Gallardo ingresó de inmediato para recibir atención.

Félix Gallardo permanece bajo custodia desde hace más de tres décadas. Cumple dos condenas que suman 77 años de prisión: 40 por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y 37 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala, cometidos en 1985.

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