Ocotlán, Jalisco, 14 de noviembre de 2026.- Dos civiles armados murieron y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido tras atacar a elementos del Ejército Mexicano en Ocotlán, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre el armamento asegurado quedó un fusil Barrett calibre .50.
Según la Defensa, el 12 de noviembre el personal militar atendía un reporte sobre un vehículo robado cuando fue agredido por civiles armados. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, en el sur de la ciudad, cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los disparos de los agresores hirieron a una mujer civil y a un elemento del Ejército. El reporte oficial indica que ambos están estables y fuera de peligro.
Junto al fusil Barrett, los militares aseguraron una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros, otras dos armas largas y un vehículo con blindaje artesanal. El detenido, el armamento y la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a las que corresponderá determinar su situación jurídica.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los involucrados están relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante la tarde, el Ayuntamiento de Ocotlán pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar la zona. Hacia las 17:35 horas, la Defensa aseguró que en el municipio no había bloqueos ni nuevos ataques, contrario a las versiones que circulaban en redes sociales.