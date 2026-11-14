Dos muertos y un Barrett .50 tras ataque al Ejército en Ocotlán

Una mujer civil y un elemento del Ejército resultaron heridos; la Defensa los reporta estables y fuera de peligro

Camioneta con elementos militares en la caja y una camioneta oscura en una calle comercial de Ocotlán, Jalisco, entre una nube de polvo

Dos civiles armados murieron y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido tras atacar a elementos del Ejército Mexicano en Ocotlán, Jalisco. El detenido se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ocotlán, Jalisco, 14 de noviembre de 2026.- Dos civiles armados murieron y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido tras atacar a elementos del Ejército Mexicano en Ocotlán, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre el armamento asegurado quedó un fusil Barrett calibre .50.

Según la Defensa, el 12 de noviembre el personal militar atendía un reporte sobre un vehículo robado cuando fue agredido por civiles armados. La agresión ocurrió en el cruce de las calles Adalia y Río Colorado, en el sur de la ciudad, cerca del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los disparos de los agresores hirieron a una mujer civil y a un elemento del Ejército. El reporte oficial indica que ambos están estables y fuera de peligro.

Junto al fusil Barrett, los militares aseguraron una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros, otras dos armas largas y un vehículo con blindaje artesanal. El detenido, el armamento y la unidad fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a las que corresponderá determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que los involucrados están relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la tarde, el Ayuntamiento de Ocotlán pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar la zona. Hacia las 17:35 horas, la Defensa aseguró que en el municipio no había bloqueos ni nuevos ataques, contrario a las versiones que circulaban en redes sociales.

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