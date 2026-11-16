Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- Karol G cantará el 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros el concierto que tenía programado para el 15, luego de que Ocesa, organizadora de la serie, informara horas antes de la función que la artista presentaba problemas de salud.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, señaló la promotora en el comunicado con el que suspendió la presentación, en el que también lamentó no poder compartir esa noche con el público.

El mensaje, difundido en redes sociales, incluyó un agradecimiento a nombre de la cantante: “Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días”.

Los boletos adquiridos para el 15 de noviembre son válidos para la nueva fecha, sin necesidad de canje. Quien no pueda asistir el 17 puede solicitar el reembolso en Ticketmaster. En línea, el trámite se hace desde la cuenta del comprador con el botón “Ayuda”, cubre el valor nominal del boleto más los cargos por servicio y se procesa dentro de los 30 días posteriores a la cancelación. En taquillas y centros Ticketmaster se presenta el boleto sin enmendaduras ni alteraciones a partir de 48 horas después del aviso.

La función pospuesta era la tercera de la serie del Viajando por el Mundo Tropitour en el estadio capitalino. El 13 de noviembre, Thalía subió como invitada; el 14, Belinda acompañó a Karol G en “Luz sin gravedad” y “Bella traición”.

De acuerdo con el horario de la serie, Becky G abre el programa y Karol G sale al escenario alrededor de las 21:30 horas.