Sindicatos suman al desarrollo de Querétaro: Felifer en la CATEM

El presidente municipal destacó a Erik Osornio Medina y Pedro Haces Barba por promover la capacitación de las y los integrantes de la confederación.

Escenario del segundo informe de actividades de la CATEM Querétaro, con la mesa de honor bajo una pantalla y el público sentado en primer plano

El segundo informe de actividades de la CATEM Querétaro fue el escenario del reconocimiento de Felifer Macías a las organizaciones sindicales.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 16, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Las organizaciones sindicales contribuyen al desarrollo económico y social del estado con su labor en la defensa de los derechos laborales, reconoció el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, durante el segundo informe de actividades de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro.

Macías sostuvo que el trabajo y el esfuerzo de las y los trabajadores son fundamentales para el crecimiento de la entidad.

Un grupo de hombres camina por un estacionamiento de grava junto a veh\u00edculos y una ambulancia El presidente municipal reconoció a los dirigentes de la CATEM por promover la capacitación de sus integrantes. rotativo.com.mx

Según el alcalde, un Querétaro moderno y competitivo se explica por el trabajo conjunto, el diálogo y el respeto entre autoridades, sindicatos y empresas.

Asistentes de primera fila aplauden; un hombre de camisa blanca se lleva la mano al pecho y, al fondo, se ven gradas con p\u00fablico Felifer Macías reconoció la contribución de las organizaciones sindicales al desarrollo económico y social de Querétaro. rotativo.com.mx

Esa relación entre los tres sectores permite, de acuerdo con lo que expuso, generar mejores condiciones laborales y oportunidades para las y los queretanos.

Cuatro personas posan para una fotograf\u00eda que se toma con un tel\u00e9fono celular, junto al escenario y las gradas del informe Macías destacó el trabajo conjunto, el diálogo y el respeto entre autoridades, organizaciones sindicales y empresas. rotativo.com.mx

Macías también reconoció al dirigente estatal de la CATEM, Erik Osornio Medina, y al dirigente nacional, Pedro Haces Barba, por su trabajo en la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

A ambos les atribuyó la promoción de la capacitación y la preparación de las y los integrantes de la confederación. Con esa formación, dijo, buscan darles más herramientas para acceder a mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.

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