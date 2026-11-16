Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Las organizaciones sindicales contribuyen al desarrollo económico y social del estado con su labor en la defensa de los derechos laborales, reconoció el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, durante el segundo informe de actividades de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Querétaro.
Macías sostuvo que el trabajo y el esfuerzo de las y los trabajadores son fundamentales para el crecimiento de la entidad.
El presidente municipal reconoció a los dirigentes de la CATEM por promover la capacitación de sus integrantes. rotativo.com.mx
Según el alcalde, un Querétaro moderno y competitivo se explica por el trabajo conjunto, el diálogo y el respeto entre autoridades, sindicatos y empresas.
Felifer Macías reconoció la contribución de las organizaciones sindicales al desarrollo económico y social de Querétaro. rotativo.com.mx
Esa relación entre los tres sectores permite, de acuerdo con lo que expuso, generar mejores condiciones laborales y oportunidades para las y los queretanos.
Macías destacó el trabajo conjunto, el diálogo y el respeto entre autoridades, organizaciones sindicales y empresas. rotativo.com.mx
Macías también reconoció al dirigente estatal de la CATEM, Erik Osornio Medina, y al dirigente nacional, Pedro Haces Barba, por su trabajo en la defensa de los derechos de la clase trabajadora.
A ambos les atribuyó la promoción de la capacitación y la preparación de las y los integrantes de la confederación. Con esa formación, dijo, buscan darles más herramientas para acceder a mejores oportunidades de empleo y desarrollo profesional.