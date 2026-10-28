Querétaro destina más de 7 mdp contra el gusano barrenador

El monto podría crecer antes de fin de año y para 2027 se contempla un programa específico de control de la plaga, adelantó el secretario.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, sentado frente a un micrófono ante reporteros

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, indicó que el monto ejercido contra el gusano barrenador podría aumentar antes de que concluya el año.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 28, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 28 de octubre de 2026.- El Gobierno del Estado ha destinado más de 7 millones de pesos durante 2026 para atender el gusano barrenador, recursos que se han aplicado en la compra y distribución de medicamentos, así como en acciones de capacitación y comunicación dirigidas al sector pecuario.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario, explicó que los recursos estatales han permitido reforzar las medidas de atención y prevención, mientras que la coordinación con las autoridades federales responsables del programa de control se mantiene.

Entre las acciones emprendidas figura la distribución de medicamentos que favorecen la cicatrización de heridas en los animales, además de ivermectina, que se utiliza para combatir las larvas cuando ya se encuentran dentro del organismo.

El funcionario precisó que la inversión no se reduce a la compra de fármacos, pues también abarca la formación de quienes participan en la atención, las tareas de comunicación y el personal que interviene en ellas.

“Hasta ahorita no es únicamente el tema de medicamento, porque es medicamento, es todo lo que es el tema de capacitación, esa es la comunicación, es todo lo que es el personal”, expresó.

Anaya Aguilar indicó que el monto ejercido podría aumentar antes de que concluya el año, debido a que las acciones de atención continúan.

Para 2027, el Gobierno estatal contempla asignar nuevamente recursos estatales y establecer un programa específico para el control del gusano barrenador, con el fin de mantener las medidas de atención al ganado.

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