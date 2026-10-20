Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Silvia Amaya Llano fue reelecta como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), informó la institución a través de su página oficial.

De acuerdo con los resultados preliminares, Amaya Llano, de la Facultad de Química, ocupó el primer lugar con 44 votos en el H. Consejo Universitario.

Entre los aspirantes, el segundo lugar fue para Rosalba Galván Pichardo, de la Facultad de Psicología y Educación, y el tercero para Rodrigo Miguel González.

El resultado se dividió por sector. El voto docente le dio el triunfo en 13 facultades y el voto estudiantil, en nueve.

Entre las facultades que la apoyaron figuran Química, Ciencias Naturales, Ciencias Políticas, Derecho y Administración.

En la jornada participó 74 por ciento del personal docente y 58 por ciento del estudiantado. Es decir, casi tres de cada cuatro docentes y poco menos de seis de cada diez estudiantes participaron en la elección.

La próxima rectora señaló que en esta etapa consolidará su proyecto.

Su Plan de Trabajo plantea tres propuestas principales.

Para el estudiantado, propone ampliar la variedad de becas.

En materia académica, plantea crear un fondo de investigación.

Además, el plan contempla atender la violencia y la salud mental.