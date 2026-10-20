Silvia Amaya Llano es reelecta rectora de la UAQ en Querétaro

Ganó 13 facultades con el voto docente y nueve con el estudiantil, además de 44 votos en el H. Consejo Universitario, informó la UAQ.

Mujer sonriente junto a fotografía enmarcada y escalera de madera, imagen de apoyo de la elección de rectoría de la UAQ
  • Silvia Amaya Llano obtuvo 44 votos en el H. Consejo Universitario, según los resultados preliminares.
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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 20, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Silvia Amaya Llano fue reelecta como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), informó la institución a través de su página oficial.

De acuerdo con los resultados preliminares, Amaya Llano, de la Facultad de Química, ocupó el primer lugar con 44 votos en el H. Consejo Universitario.

Entre los aspirantes, el segundo lugar fue para Rosalba Galván Pichardo, de la Facultad de Psicología y Educación, y el tercero para Rodrigo Miguel González.

El resultado se dividió por sector. El voto docente le dio el triunfo en 13 facultades y el voto estudiantil, en nueve.

Entre las facultades que la apoyaron figuran Química, Ciencias Naturales, Ciencias Políticas, Derecho y Administración.

En la jornada participó 74 por ciento del personal docente y 58 por ciento del estudiantado. Es decir, casi tres de cada cuatro docentes y poco menos de seis de cada diez estudiantes participaron en la elección.

La próxima rectora señaló que en esta etapa consolidará su proyecto.

Su Plan de Trabajo plantea tres propuestas principales.

Para el estudiantado, propone ampliar la variedad de becas.

En materia académica, plantea crear un fondo de investigación.

Además, el plan contempla atender la violencia y la salud mental.

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