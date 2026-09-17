Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero dejó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) por motivos personales, cargo que ocupaba desde el 2 de septiembre de 2024, informó el Poder Ejecutivo estatal. En su lugar asumió Ernesto Alonso Mejía Botello, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial de la misma dependencia.
La salida ocurre el mismo día en que Nava Guerrero hizo pública su renuncia para dedicarse de tiempo completo a la Coordinación de Cuidemos Querétaro, de cara al proceso interno del PAN rumbo a la gubernatura de 2027. "Siempre he actuado con congruencia y con transparencia", declaró al anunciar la decisión.
Mejía Botello cuenta con trayectoria en la administración pública en los ámbitos educativo, municipal y de desarrollo social. Su experiencia incluye la coordinación de programas y proyectos públicos, planeación y gestión territorial, atención de necesidades comunitarias, análisis presupuestal y vinculación interinstitucional, con formación jurídica y especializada en educación y gestión pública, de acuerdo con el perfil que difundió la dependencia estatal.
Como subsecretario, participó en programas de la SEDESOQ como Contigo sin Fronteras, dirigido a familias con parientes migrantes en Estados Unidos.
De acuerdo con el balance que difundió la dependencia, la Secretaría de Desarrollo Social registró una reducción de 60% en la población en situación de pobreza extrema durante los últimos cinco años y ejerció una inversión de 2 mil 340 millones de pesos en infraestructura social, principalmente en agua, saneamiento, salud y educación.
El Poder Ejecutivo estatal aseguró que, pese al ajuste en el gabinete, continuarán los programas de desarrollo social vigentes y las estrategias dirigidas al bienestar de las familias de la entidad.