Ernesto Mejía Botello asume la SEDESOQ; Nava deja el cargo

Ernesto Alonso Mejía Botello, hasta ahora subsecretario de Desarrollo Comunitario, encabezará la dependencia estatal a partir de este 16 de septiembre.

Hombre con camisa a cuadros haciendo un gesto con las manos durante una actividad interna, con sillas cubiertas de plástico al fondo.

Ernesto Alonso Mejía Botello asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), luego de la salida de Luis Bernardo Nava Guerrero, quien ocupaba el cargo desde septiembre de 2024.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero dejó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) por motivos personales, cargo que ocupaba desde el 2 de septiembre de 2024, informó el Poder Ejecutivo estatal. En su lugar asumió Ernesto Alonso Mejía Botello, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial de la misma dependencia.

La salida ocurre el mismo día en que Nava Guerrero hizo pública su renuncia para dedicarse de tiempo completo a la Coordinación de Cuidemos Querétaro, de cara al proceso interno del PAN rumbo a la gubernatura de 2027. "Siempre he actuado con congruencia y con transparencia", declaró al anunciar la decisión.

Mejía Botello cuenta con trayectoria en la administración pública en los ámbitos educativo, municipal y de desarrollo social. Su experiencia incluye la coordinación de programas y proyectos públicos, planeación y gestión territorial, atención de necesidades comunitarias, análisis presupuestal y vinculación interinstitucional, con formación jurídica y especializada en educación y gestión pública, de acuerdo con el perfil que difundió la dependencia estatal.

Como subsecretario, participó en programas de la SEDESOQ como Contigo sin Fronteras, dirigido a familias con parientes migrantes en Estados Unidos.

De acuerdo con el balance que difundió la dependencia, la Secretaría de Desarrollo Social registró una reducción de 60% en la población en situación de pobreza extrema durante los últimos cinco años y ejerció una inversión de 2 mil 340 millones de pesos en infraestructura social, principalmente en agua, saneamiento, salud y educación.

El Poder Ejecutivo estatal aseguró que, pese al ajuste en el gabinete, continuarán los programas de desarrollo social vigentes y las estrategias dirigidas al bienestar de las familias de la entidad.

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