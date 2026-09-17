Luis Nava renuncia a Desarrollo Social y va por 2027

El funcionario agradeció al gobernador Mauricio Kuri y aseguró que dedicará toda su experiencia a un nuevo proyecto para Querétaro.

Luis Nava durante una gira como secretario de Desarrollo Social, previo a asumir la Coordinación de Cuidemos Querétaro.

Nava aseguró que dedicará su experiencia a un proyecto para Querétaro rumbo al proceso electoral de 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero anunció la conclusión de su cargo como secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro para dedicar tiempo completo a la búsqueda de la Coordinación de Cuidemos Querétaro, de cara al proceso electoral de 2027.

La salida ocurre apenas dos días después de que el propio funcionario reconoció encontrarse "listo" ante el proceso interno del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura de 2027, aunque condicionó cualquier paso a la unidad partidista y a los tiempos que fije la dirigencia estatal.

"Siempre he actuado con congruencia y con transparencia", expresó Nava al hacer pública su decisión. Recordó que, como presidente municipal, se comprometió a permanecer hasta el final de la administración y lo cumplió: "hoy, por congruencia con lo que soy y con lo que quiero, concluyo esta etapa como secretario de Desarrollo Social hablando de frente, como siempre lo he hecho".

El funcionario agradeció al gobernador Mauricio Kuri la confianza depositada al nombrarlo al frente de la dependencia y calificó como motivo de orgullo personal haber servido a Querétaro desde esa responsabilidad.

Durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia impulsó programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas, con atención en alimentación, primera infancia, educación, personas adultas mayores, vivienda, infraestructura social y generación de oportunidades.

Nava explicó que dedicará su experiencia a un proyecto que, según su lectura, puede llevar a Querétaro "a una nueva etapa": "pongo toda mi experiencia, todas mis capacidades para seguir construyendo un futuro de certeza de tranquilidad y de prosperidad para las familias", señaló. El funcionario, que en meses recientes ha llamado a la unidad interna del PAN de cara a la contienda por la gubernatura, afirmó estar listo y preparado para asumir lo que calificó como un reto mayor, con el bienestar de las familias queretanas como prioridad.

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