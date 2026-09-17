Querétaro, 16 de septiembre de 2026.- Luis Bernardo Nava Guerrero anunció la conclusión de su cargo como secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro para dedicar tiempo completo a la búsqueda de la Coordinación de Cuidemos Querétaro, de cara al proceso electoral de 2027.
La salida ocurre apenas dos días después de que el propio funcionario reconoció encontrarse "listo" ante el proceso interno del Partido Acción Nacional rumbo a la gubernatura de 2027, aunque condicionó cualquier paso a la unidad partidista y a los tiempos que fije la dirigencia estatal.
"Siempre he actuado con congruencia y con transparencia", expresó Nava al hacer pública su decisión. Recordó que, como presidente municipal, se comprometió a permanecer hasta el final de la administración y lo cumplió: "hoy, por congruencia con lo que soy y con lo que quiero, concluyo esta etapa como secretario de Desarrollo Social hablando de frente, como siempre lo he hecho".
El funcionario agradeció al gobernador Mauricio Kuri la confianza depositada al nombrarlo al frente de la dependencia y calificó como motivo de orgullo personal haber servido a Querétaro desde esa responsabilidad.
Durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia impulsó programas orientados a mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas, con atención en alimentación, primera infancia, educación, personas adultas mayores, vivienda, infraestructura social y generación de oportunidades.
Nava explicó que dedicará su experiencia a un proyecto que, según su lectura, puede llevar a Querétaro "a una nueva etapa": "pongo toda mi experiencia, todas mis capacidades para seguir construyendo un futuro de certeza de tranquilidad y de prosperidad para las familias", señaló. El funcionario, que en meses recientes ha llamado a la unidad interna del PAN de cara a la contienda por la gubernatura, afirmó estar listo y preparado para asumir lo que calificó como un reto mayor, con el bienestar de las familias queretanas como prioridad.