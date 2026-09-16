Incendio consume 95 locales en mercado central de Acapulco

Bomberos estatales y municipales trabajan de forma coordinada con Guardia Nacional, SSP, FGE y SEDENA para sofocar el incendio en el Mercado Central.

Elementos de bomberos con equipo de respiración autónoma frente a incendio activo en el Mercado Central de Acapulco
  • En las labores de sofocación del incendio en el Mercado Central de Acapulco participan Protección Civil estatal, Bomberos Municipales, Guardia Nacional y SEDENA, de manera coordinada.
    • Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero
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    Mariana Torres García
    Por Mariana Torres García Sep 16, 2026
    Mariana Torres García

    Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
    Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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    - Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
    - Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
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    Guerrero, 16 de septiembre de 2026.- Un incendio que consumió 95 locales del Mercado Central de Acapulco se encuentra sofocado en un 40 por ciento, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO).

    El fuego se originó durante la madrugada y afectó principalmente las áreas de venta de ropa, calzado y otros productos dentro de una de las naves del mercado.

    Por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la dependencia estatal mantiene presencia en el lugar junto con autoridades municipales y corporaciones de seguridad y auxilio, con el objetivo de salvaguardar a comerciantes, trabajadores y población de las inmediaciones.

    En las labores de sofocación participan Protección Civil estatal, Bomberos Municipales, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Tránsito Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

    La SGIRPCGRO indicó que mantiene personal y unidades operativas en el sitio para continuar con el control de la emergencia y las tareas de enfriamiento del área afectada.

    incendio sucesos guerrero

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