Guerrero, 16 de septiembre de 2026.- Un incendio que consumió 95 locales del Mercado Central de Acapulco se encuentra sofocado en un 40 por ciento, de acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO).

El fuego se originó durante la madrugada y afectó principalmente las áreas de venta de ropa, calzado y otros productos dentro de una de las naves del mercado.

Por instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la dependencia estatal mantiene presencia en el lugar junto con autoridades municipales y corporaciones de seguridad y auxilio, con el objetivo de salvaguardar a comerciantes, trabajadores y población de las inmediaciones.

En las labores de sofocación participan Protección Civil estatal, Bomberos Municipales, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Tránsito Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La SGIRPCGRO indicó que mantiene personal y unidades operativas en el sitio para continuar con el control de la emergencia y las tareas de enfriamiento del área afectada.