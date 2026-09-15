Ciudad de México, 15 de septiembre de 2026.- Sókó, el largometraje del guionista, director y productor mixteco Nicolás Rojas Sánchez, nació de una espera real: la de su abuela, que aguardó durante años el regreso del hijo que migró a los 15.

La historia arrancó como una experiencia familiar y terminó por abrirse a un tema que atraviesa a comunidades enteras: la memoria de quienes se van y de quienes se quedan.

El proyecto obtuvo el respaldo del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Con ese apoyo, la cinta avanza en su etapa de postproducción.

La primera versión del guion tomó forma alrededor de 2010, después de la muerte de la abuela de Rojas Sánchez. El cineasta creció con la historia de un tío ausente y con la posibilidad, sostenida durante años en la familia, de que algún día regresara. Con el tiempo, su abuela desarrolló Alzheimer y llegó a confundir a Nicolás con aquel hijo al que esperaba —una escena que se convirtió en el punto de partida de la película. "Mi abuela pasó sus años esperando un regreso que nunca ocurrió", recuerda el director.

Junto con la coguionista Indira Velasco-Viloria, el cineasta amplió después el relato para explorar la experiencia de la comunidad migrante y, en particular, la idea del regreso. Tras varios tratamientos, el proyecto quedó guardado durante un tiempo.

Retomar el texto implicó para Rojas Sánchez enfrentarse de nuevo a una historia escrita desde otra etapa de su vida. "Fue mirarlo con los años de distancia que hay, y esto implicaba tal vez un cambio de postura como director", explica.

"Tardamos todavía otro año en una reescritura y en un reencuentro también entre guionistas para tratar la historia y, de alguna manera, actualizarla".

Sókó se desarrolla en San Juan Mixtepec, comunidad de la región Mixteca de Oaxaca que en lengua mixteca se nombra Yosonuvico, el lugar donde bajan las nubes. Desde ese territorio, el largometraje aborda la migración, la memoria, el Alzheimer, la fiesta del pueblo y el regreso.

"Al final quería mostrar, por decirlo de una manera, una cartografía de lo que es la comunidad de San Juan Mixtepec, de donde soy. Son temas que no dejan de ser políticos, el hecho de la lengua, por ejemplo", explica el realizador.

En la película conviven el mixteco, el español y el inglés, una decisión que responde, según el autor, a la migración histórica de la comunidad y a los vínculos que sus habitantes construyen con Estados Unidos.

El equipo trabaja actualmente en los últimos procesos de sonido y en otros aspectos necesarios para cerrar la película. La expectativa es contar con una copia final entre finales de septiembre y octubre de 2026.

Rojas Sánchez considera fundamental el respaldo del ECAMC para llegar a esa etapa. "Sin eso, no estaría cerrando la película ahora, porque al final involucra el tiempo de todas las personas que participan en pensar, diseñar y grabar. Es con lo que se está financiando este cierre", sostiene.

El director tiene una trayectoria ligada al cine hecho desde la Mixteca: debutó con Snuu viko. El lugar de las nubes y algunas palabras perdidas (2008), reconocida con el Premio CDI en el Festival Internacional de Cine de Morelia; realizó Música para después de dormir (2013), producida por IMCINE y ganadora del Ariel en 2014, y en 2018 dirigió Tuyuku (Ahuehuete), ganadora del Ojo a Cortometraje Documental Mexicano del FICM. Es socio productor de SinFokofilms, productora dedicada al cine disidente desde 2006.