Electrify, primera banda queretana en cartel del Pulso GNP

El corredor cultural del festival exhibirá 10 obras y un jardín escultórico de la artista francesa Claire Becker.

Integrantes de la banda Electrify posan con la secretaria de Cultura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, en el evento donde se anunció su participación en el Festival Pulso GNP.

Adu, Emi, Ren y Ani, integrantes de Electrify, junto con la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain (centro), tras el anuncio de que la banda será la primera agrupación queretana en el cartel del Festival Pulso GNP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La banda queretana Electrify se convertirá en la primera agrupación local en integrar el cartel del Festival Pulso GNP, uno de los eventos de música, arte y gastronomía más grandes del país, que se realizará el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

El corredor cultural que se instalará en el festival exhibirá 10 obras y un jardín escultórico de la artista y escultora francesa Claire Becker, coordinado por el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), el Centro de Integración y Vinculación para el Arte y el Registro Artístico Queretano, detalló la directora del museo, Sara de los Cobos García.

"Felicidades a Adu, Emi, Ren y Ani, las cuatro jóvenes queretanas que integran Electrify, toda una realidad de la nueva generación del rock mexicano, quienes han pasado de autoproducir su música a presentarse en importantes escenarios del país, generar colaboraciones nacionales e internacionales y abrirse camino dentro de una industria particularmente competitiva", afirmó López Birlain.

"Su historia nos ayuda a explicar por qué la cultura también es motor de desarrollo y que la economía creativa genera oportunidades", agregó.

La secretaria describió el Pulso GNP como un ejemplo de cómo distintas expresiones creativas confluyen en un mismo sitio, que se convierte en escaparate de lo que se produce en Querétaro y permite conectar disciplinas, artistas, públicos e iniciativa privada. De ese cruce, dijo, se fortalece la economía creativa, generando conexiones para que el talento encuentre espacios, circule y crezca.

Electrify compartirá cartel con artistas y bandas como Robbie Williams, Caifanes, La Gusana Ciega y Los Claxons. "Estamos muy felices por representar a nuestro bello estado de Querétaro. Somos una banda de dos pares de hermanas orgullosamente queretanas, y para nosotras tocar en un Festival como el Pulso GNP ha sido un gran sueño y hoy es un gran logro", dijo Ami, integrante de la agrupación.

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