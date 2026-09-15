Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- La banda queretana Electrify se convertirá en la primera agrupación local en integrar el cartel del Festival Pulso GNP, uno de los eventos de música, arte y gastronomía más grandes del país, que se realizará el próximo 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, informó la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.
El corredor cultural que se instalará en el festival exhibirá 10 obras y un jardín escultórico de la artista y escultora francesa Claire Becker, coordinado por el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), el Centro de Integración y Vinculación para el Arte y el Registro Artístico Queretano, detalló la directora del museo, Sara de los Cobos García.
"Felicidades a Adu, Emi, Ren y Ani, las cuatro jóvenes queretanas que integran Electrify, toda una realidad de la nueva generación del rock mexicano, quienes han pasado de autoproducir su música a presentarse en importantes escenarios del país, generar colaboraciones nacionales e internacionales y abrirse camino dentro de una industria particularmente competitiva", afirmó López Birlain.
"Su historia nos ayuda a explicar por qué la cultura también es motor de desarrollo y que la economía creativa genera oportunidades", agregó.
La secretaria describió el Pulso GNP como un ejemplo de cómo distintas expresiones creativas confluyen en un mismo sitio, que se convierte en escaparate de lo que se produce en Querétaro y permite conectar disciplinas, artistas, públicos e iniciativa privada. De ese cruce, dijo, se fortalece la economía creativa, generando conexiones para que el talento encuentre espacios, circule y crezca.
Electrify compartirá cartel con artistas y bandas como Robbie Williams, Caifanes, La Gusana Ciega y Los Claxons. "Estamos muy felices por representar a nuestro bello estado de Querétaro. Somos una banda de dos pares de hermanas orgullosamente queretanas, y para nosotras tocar en un Festival como el Pulso GNP ha sido un gran sueño y hoy es un gran logro", dijo Ami, integrante de la agrupación.