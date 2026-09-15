El Marqués despliega 550 elementos por fiestas patrias

El municipio no autorizó permisos para la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública durante las celebraciones.

Autoridades y vehículos de seguridad reunidos en El Marqués antes del operativo por las fiestas patrias

El operativo desplegado por El Marqués para las fiestas patrias suma 550 elementos y más de 100 unidades de cinco dependencias municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 15 de septiembre de 2026.- 550 elementos y más de 100 unidades de cinco dependencias municipales se desplegaron en todo el territorio de El Marqués para las celebraciones del Grito de Independencia, en un operativo interinstitucional que coordinan la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Inspección Municipal, informó el Gobierno Municipal de El Marqués.

La presencia operativa se mantiene en la cabecera municipal, en las delegaciones Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Chichimequillas, y en otras 30 comunidades y fraccionamientos con actividades por el Grito de Independencia.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que en semanas recientes intensificó los patrullajes y recorridos en las colonias y comunidades del municipio, aportó el mayor contingente del operativo: 280 elementos, 51 unidades y tres centros de comando, además de dispositivos de control de velocidad y prevención de accidentes en zonas estratégicas para evitar siniestros relacionados con el consumo de alcohol.

La Coordinación Municipal de Protección Civil sostiene una capacidad operativa de 90 elementos y 22 unidades, con recorridos preventivos para atender de forma inmediata cualquier emergencia o situación de riesgo durante las celebraciones.

La Secretaría de Movilidad, que meses atrás coordinó labores de abanderamiento vial tras un choque entre motocicleta y camión en la carretera estatal 210, desplegó 69 elementos y 19 unidades para vigilar, orientar y gestionar el tránsito y reducir riesgos durante las actividades del Grito de Independencia.

El municipio no autorizó ningún permiso para la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

La Dirección de Inspección Municipal, que en operativos anteriores en el municipio ha decomisado miles de latas de cerveza por venta ilegal y clausurado eventos clandestinos, desplegó 15 inspectores para supervisar el cumplimiento de los permisos otorgados a los comerciantes. Únicamente se permitirá la comercialización de productos propios de una noche mexicana.

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