El Marqués, 15 de septiembre de 2026.- 550 elementos y más de 100 unidades de cinco dependencias municipales se desplegaron en todo el territorio de El Marqués para las celebraciones del Grito de Independencia, en un operativo interinstitucional que coordinan la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Inspección Municipal, informó el Gobierno Municipal de El Marqués.
La presencia operativa se mantiene en la cabecera municipal, en las delegaciones Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Chichimequillas, y en otras 30 comunidades y fraccionamientos con actividades por el Grito de Independencia.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que en semanas recientes intensificó los patrullajes y recorridos en las colonias y comunidades del municipio, aportó el mayor contingente del operativo: 280 elementos, 51 unidades y tres centros de comando, además de dispositivos de control de velocidad y prevención de accidentes en zonas estratégicas para evitar siniestros relacionados con el consumo de alcohol.
La Coordinación Municipal de Protección Civil sostiene una capacidad operativa de 90 elementos y 22 unidades, con recorridos preventivos para atender de forma inmediata cualquier emergencia o situación de riesgo durante las celebraciones.
La Secretaría de Movilidad, que meses atrás coordinó labores de abanderamiento vial tras un choque entre motocicleta y camión en la carretera estatal 210, desplegó 69 elementos y 19 unidades para vigilar, orientar y gestionar el tránsito y reducir riesgos durante las actividades del Grito de Independencia.
El municipio no autorizó ningún permiso para la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.
La Dirección de Inspección Municipal, que en operativos anteriores en el municipio ha decomisado miles de latas de cerveza por venta ilegal y clausurado eventos clandestinos, desplegó 15 inspectores para supervisar el cumplimiento de los permisos otorgados a los comerciantes. Únicamente se permitirá la comercialización de productos propios de una noche mexicana.