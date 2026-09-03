Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- El productor Luis de Llano Macedo fue detenido en la Ciudad de México, luego de que una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenara dos arrestos administrativos por incumplir las medidas de apremio derivadas de la sentencia firme que lo obliga a reparar el daño moral causado a la cantante Sasha Sokol.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron la detención a las 18:13 horas, de acuerdo con el comunicado difundido por el equipo legal de Sokol y confirmado por la agencia EFE. De Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando.

Las dos órdenes corresponden a incumplimientos distintos: el productor se negó a grabar y exhibir ante el juzgado la disculpa pública que la sentencia le exige dirigir a Sokol, y también se negó a publicar la síntesis del fallo que confirmó su responsabilidad por daño moral, tras comprobarse que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. Cada resolución impone un arresto de 15 horas; al ser acumulables, la privación de la libertad puede extenderse hasta 30 horas.

Se trata de un arresto de carácter civil, no de una condena penal: busca forzar el cumplimiento de una resolución que ya es definitiva.

La representación legal de Sokol calificó la detención como el resultado de meses de incumplimientos, multas y requerimientos judiciales previos. Advirtió, además, que de continuar lo que describió como un desafío sistemático a las órdenes judiciales, la conducta podría derivar en un delito con una pena de hasta cinco años de prisión.

El litigio se originó en marzo de 2022, cuando De Llano habló públicamente sobre la relación que sostuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él rondaba los 40, en su papel de representante del grupo Timbiriche. La cantante respondió confirmando la relación y presentó una demanda civil por daño moral.

En mayo de 2023 una jueza civil falló a su favor; en septiembre de ese año la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino confirmó y amplió la condena, que incluyó la disculpa pública, un curso de sensibilización y la publicación del extracto de la sentencia. De Llano perdió la segunda instancia del amparo antes de agotar también la vía federal: el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el último recurso que promovió, dejando firme la resolución.

Por ahora, las autoridades capitalinas ejecutaron únicamente los dos arrestos administrativos derivados de las medidas de apremio; el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de la sentencia —la disculpa grabada y la publicación del fallo— sigue pendiente.

El caso ha significado un desgaste emocional prolongado para la cantante, quien en distintas apariciones públicas ha señalado que solo espera el cumplimiento total de lo ordenado por los tribunales.