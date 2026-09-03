Detienen a Luis de Llano por incumplir sentencia de Sokol

Las autoridades capitalinas cumplieron dos medidas de apremio de 15 horas tras la negativa del productor a ofrecer disculpa pública y publicar la sentencia.

Luis de Llano Macedo, productor musical, en un registro público reciente; fue detenido en la Ciudad de México por incumplir una sentencia civil.

Luis de Llano Macedo fue detenido por incumplir dos medidas de apremio derivadas de la sentencia que lo obliga a disculparse con Sasha Sokol. Se trata de un arresto administrativo de carácter civil, no de una causa penal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- El productor Luis de Llano Macedo fue detenido en la Ciudad de México, luego de que una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenara dos arrestos administrativos por incumplir las medidas de apremio derivadas de la sentencia firme que lo obliga a reparar el daño moral causado a la cantante Sasha Sokol.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron la detención a las 18:13 horas, de acuerdo con el comunicado difundido por el equipo legal de Sokol y confirmado por la agencia EFE. De Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando.

Las dos órdenes corresponden a incumplimientos distintos: el productor se negó a grabar y exhibir ante el juzgado la disculpa pública que la sentencia le exige dirigir a Sokol, y también se negó a publicar la síntesis del fallo que confirmó su responsabilidad por daño moral, tras comprobarse que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad. Cada resolución impone un arresto de 15 horas; al ser acumulables, la privación de la libertad puede extenderse hasta 30 horas.

Se trata de un arresto de carácter civil, no de una condena penal: busca forzar el cumplimiento de una resolución que ya es definitiva.

La representación legal de Sokol calificó la detención como el resultado de meses de incumplimientos, multas y requerimientos judiciales previos. Advirtió, además, que de continuar lo que describió como un desafío sistemático a las órdenes judiciales, la conducta podría derivar en un delito con una pena de hasta cinco años de prisión.

El litigio se originó en marzo de 2022, cuando De Llano habló públicamente sobre la relación que sostuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él rondaba los 40, en su papel de representante del grupo Timbiriche. La cantante respondió confirmando la relación y presentó una demanda civil por daño moral.

En mayo de 2023 una jueza civil falló a su favor; en septiembre de ese año la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino confirmó y amplió la condena, que incluyó la disculpa pública, un curso de sensibilización y la publicación del extracto de la sentencia. De Llano perdió la segunda instancia del amparo antes de agotar también la vía federal: el 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el último recurso que promovió, dejando firme la resolución.

Por ahora, las autoridades capitalinas ejecutaron únicamente los dos arrestos administrativos derivados de las medidas de apremio; el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de la sentencia —la disculpa grabada y la publicación del fallo— sigue pendiente.

El caso ha significado un desgaste emocional prolongado para la cantante, quien en distintas apariciones públicas ha señalado que solo espera el cumplimiento total de lo ordenado por los tribunales.

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