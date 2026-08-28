EU ofrece 102 mdd por captura de ocho líderes del CJNG

El Departamento de Justicia presentó nuevos cargos contra cinco integrantes y elevó recompensas previas por otros tres, entre ellos el sucesor de El Mencho.

Billetes de dólares estadounidenses como imagen ilustrativa de las recompensas ofrecidas por Estados Unidos por líderes del CJNG.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 28, 2026
Mariana Torres García

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Washington, 28 de agosto de 2026.- El gobierno de Estados Unidos ofrece 102 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a la captura de ocho presuntos líderes y colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el anuncio conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado dado a conocer este miércoles en una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.

La recompensa más alta, de 25 millones de dólares, corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias "el Pelón", identificado por las autoridades estadounidenses como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", tras la muerte de este último en un operativo militar en Jalisco el pasado mes de febrero. El monto se elevó desde los 20 millones de dólares que Washington ofrecía previamente por su captura.

Por otros tres presuntos líderes ya buscados —Audias Flores Silva, "el Jardinero"; Julio Alberto Castillo Rodríguez, "el Chorro", y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, "el Sapo"— la recompensa subió a 15 millones de dólares cada uno. Flores Silva permanece detenido en México desde abril pasado, aunque Estados Unidos mantiene la recompensa vigente en tanto no se resuelva su proceso de extradición.

El Departamento de Justicia presentó además cargos penales nuevos contra cinco integrantes de la organización, entre ellos Ricardo Ruiz Velasco, "Tripa"; Julio César Montero Pinzón, "el Tarjetas", y Carlos Andrés Rivera Varela, "la Firma", identificados como fundadores del brazo armado del cártel; por cada uno se ofrecen hasta 10 millones de dólares. Por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de "el Tarjetas", la recompensa es de 2 millones de dólares.

De forma paralela, el Departamento de Estado informó que restringió el ingreso a territorio estadounidense de 65 personas identificadas como familiares o asociados de integrantes sancionados del CJNG; a 26 de ellas ya les había revocado la visa vigente. Desde junio de 2025, cuando inició esta política, el gobierno estadounidense ha revocado 93 visas por vínculos con cárteles designados como organizaciones terroristas.

El CJNG fue designado organización terrorista extranjera por el gobierno del presidente Donald Trump en febrero de 2025. La ofensiva actual se produce meses después de que el Ejército abatiera a Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, episodio que derivó en una ola de violencia en al menos ocho estados del país y motivó alertas de seguridad de Estados Unidos que incluyeron a Querétaro entre las entidades con recomendación de resguardo.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado la ubicación actual de los ocho señalados ni han anunciado detenciones adicionales derivadas de este anuncio.

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