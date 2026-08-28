Querétaro volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales interesados en dirección de proyectos, innovación y transformación organizacional.

El 8.º Congreso Internacional en Gestión de Proyectos PMI Bajío 2026 comenzará el 4 de septiembre en la Universidad Anáhuac Querétaro y continuará durante el 5 de septiembre, con una agenda enfocada en los retos que están cambiando la manera de planear, ejecutar y liderar proyectos.

Para quienes viajarán desde otras ciudades o necesitan desplazarse con autonomía durante su estancia, organizar con anticipación el Alquiler de autos en Querétaro puede facilitar los traslados entre el hospedaje, la universidad y otros puntos de la ciudad.

Esta planificación resulta especialmente útil en eventos profesionales donde las actividades comienzan temprano y pueden extenderse con reuniones o encuentros de networking después de las conferencias.

Un congreso para entender hacia dónde va la gestión de proyectos

La edición 2026 tendrá como tema central “El Bajío Lidera: Proyectos Inteligentes, Futuro Sustentable”. La propuesta busca reunir a líderes, profesionales, investigadores y otros perfiles relacionados con la gestión de proyectos para intercambiar experiencias, revisar nuevas metodologías y analizar los cambios que están transformando el sector.

La dirección de proyectos ya no depende únicamente de cronogramas, presupuestos y seguimiento de tareas. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de interpretar datos, adaptarse a escenarios cambiantes, coordinar equipos diversos y utilizar nuevas tecnologías sin perder de vista el impacto que cada iniciativa genera.

Por eso, congresos de este tipo funcionan también como espacios para contrastar la experiencia cotidiana con tendencias que están apareciendo en distintas industrias. Lo interesante no está únicamente en escuchar una conferencia, sino en identificar qué prácticas pueden trasladarse después al trabajo real.

Inteligencia artificial y nuevas herramientas para project managers

Uno de los ejes anunciados para el encuentro es la inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. Su incorporación está modificando actividades como el análisis de información, la elaboración de reportes, la identificación de riesgos y el seguimiento del desempeño.

Esto no significa que la tecnología sustituya automáticamente el criterio del responsable de proyecto. En realidad, cuanto más capaces son las herramientas de procesar información, mayor importancia adquiere saber formular preguntas, validar resultados y decidir qué datos son realmente relevantes.

El congreso también contempla herramientas emergentes para project managers. Para profesionales que trabajan en sectores donde los procesos cambian rápidamente, conocer estas soluciones puede ayudar a detectar oportunidades de automatización y nuevas formas de organizar la información.

Agilidad y modelos híbridos en proyectos reales

No todas las organizaciones pueden aplicar una metodología de manera idéntica. Algunos proyectos necesitan una planificación detallada desde el inicio, mientras otros requieren ajustes frecuentes a medida que cambian las necesidades del cliente, el mercado o el propio equipo.

Por ese motivo, la agenda contempla agilidad y modelos híbridos. Esta combinación resulta especialmente relevante cuando una empresa necesita conservar determinados controles tradicionales y, al mismo tiempo, trabajar con ciclos más flexibles en ciertas etapas.

El desafío consiste en evitar aplicar una metodología simplemente porque está de moda. La elección debería responder al tipo de proyecto, el nivel de incertidumbre, la estructura de la organización y la capacidad real del equipo para adoptar nuevas dinámicas.

Sostenibilidad y proyectos con impacto

La sustentabilidad también tendrá un espacio dentro del evento a través de temas relacionados con ESG y Green Projects. Esta conversación refleja un cambio importante: cada vez resulta más difícil evaluar un proyecto solamente por sí terminó a tiempo y dentro del presupuesto.

Las organizaciones también observan cómo utiliza recursos, qué consecuencias genera y de qué manera se relaciona con sus objetivos ambientales y sociales. Esto obliga a incorporar nuevas variables desde las primeras etapas de planificación y no únicamente cuando llega el momento de presentar resultados.

Para los responsables de proyectos, esta perspectiva amplía el alcance de sus decisiones. Gestionar correctamente implica equilibrar tiempo, costos, calidad, expectativas de los interesados y efectos que pueden mantenerse mucho después del cierre formal del proyecto.

Liderazgo y habilidades humanas siguen siendo esenciales

La aparición de nuevas tecnologías no elimina uno de los problemas más antiguos de cualquier proyecto: lograr que distintas personas trabajen hacia un objetivo común. Comunicación deficiente, conflictos sin resolver o expectativas poco claras pueden afectar incluso una planificación técnicamente sólida.

El programa contempla liderazgo, coaching, inteligencia emocional y otras habilidades vinculadas con la gestión de personas. Estos temas resultan importantes porque los project managers suelen encontrarse en una posición donde necesitan coordinar sin tener siempre autoridad directa sobre todos los participantes.

Saber negociar prioridades, escuchar objeciones y comunicar decisiones complejas puede marcar una diferencia considerable. En proyectos con equipos multidisciplinarios, estas competencias suelen ser tan necesarias como dominar una herramienta especializada.

PMO y transformación organizacional

Otro de los temas anunciados es el papel de las oficinas de gestión de proyectos y su relación con la transformación de las organizaciones. Una PMO puede ayudar a establecer estándares, recopilar información y mejorar la coordinación entre iniciativas, pero su utilidad depende de cómo se conecte con las necesidades reales de la empresa.

Cuando los procesos se convierten únicamente en burocracia, los equipos pueden percibirlos como obstáculos. En cambio, cuando sirven para identificar riesgos, facilitar decisiones y compartir aprendizajes entre proyectos, pueden convertirse en una estructura de apoyo estratégico.

Analizar experiencias reales permite entender mejor esa diferencia. También ayuda a profesionales y empresas a cuestionar procesos existentes y decidir qué prácticas merece la pena conservar, simplificar o rediseñar.

Networking como parte de la experiencia

Además del contenido académico y profesional, el encuentro contempla espacios de networking. Para asistentes procedentes de diferentes sectores, estas conversaciones pueden abrir la puerta a colaboraciones, intercambio de experiencias o contactos con personas que enfrentan problemas similares en sus organizaciones.

El valor de estas conexiones suele aparecer después del evento. Una conversación breve puede terminar en una consulta profesional, un intercambio de herramientas o una colaboración futura, especialmente cuando existe un interés común en gestión, innovación o transformación empresarial.

Por eso conviene llegar con cierta preparación. Tener claro qué proyectos se están desarrollando y qué tipo de conocimiento o contactos se buscan facilita aprovechar mejor los espacios informales.

Planear la visita a Querétaro con anticipación

La sede del congreso será la Universidad Anáhuac Querétaro, ubicada en Zibatá. El evento está anunciado de manera presencial y comenzará el viernes 4 de septiembre a las 8:00 de la mañana, por lo que quienes lleguen desde otras ciudades deberían considerar sus tiempos de traslado, alojamiento y movilidad antes de la fecha.

También puede resultar útil dejar margen entre actividades. Un viaje profesional no se limita necesariamente al horario oficial del evento, ya que pueden surgir reuniones, cenas de trabajo o encuentros con otros participantes.

El 8.º Congreso Internacional en Gestión de Proyectos PMI Bajío 2026 se presenta así como una oportunidad para revisar tendencias que ya están modificando la profesión, desde inteligencia artificial y sostenibilidad hasta liderazgo y modelos híbridos.

Para quienes trabajan gestionando proyectos, el encuentro puede servir no solo para conocer nuevas herramientas, sino también para cuestionar cómo están liderando actualmente y qué capacidades necesitarán fortalecer para los próximos años.