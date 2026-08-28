San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor, un acuerdo plenario para instruir a las secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública Municipal, así como al Órgano Interno de Control, a rendir un informe detallado sobre el gasto ejercido en materia de seguridad con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) correspondiente a 2025 y lo que va de 2026.
El punto fue presentado por los regidores Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto, quienes solicitaron que la revisión abarque el ejercicio del recurso etiquetado específicamente para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal.
Al fundamentar la propuesta, el regidor Rocha Basurto señaló que el Fortamun es "dinero etiquetado con un fin específico" y planteó que pedir el informe "no es una intromisión indebida" en las atribuciones de las dependencias, sino "el ejercicio más elemental de la función de vigilancia" que la Ley Orgánica Municipal confiere al cabildo. El regidor precisó que la solicitud no sustituye las funciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado ni de la auditoría federal correspondiente, sino que opera de manera paralela como vigilancia política interna.
La regidora Camacho Galván respaldó la propuesta y planteó que el resultado de la revisión debería remitirse posteriormente a las instancias fiscalizadoras estatales y federales. La regidora advirtió que encomendar la revisión exclusivamente a la Secretaría del Órgano Interno de Control podría resultar insuficiente, al señalar que esa dependencia ya forma parte del comité que participó en las decisiones de gasto cuestionadas y tuvo conocimiento previo de las diferencias presupuestales que motivan el exhorto.
El dictamen fue avalado previamente en sentido positivo por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. El acuerdo no establece un plazo específico para la entrega del informe ni precisa el monto total del fondo Fortamun asignado al municipio para el periodo 2025-2026; tampoco detalla qué rubros de gasto en particular motivaron el señalamiento de los regidores promoventes.
El fondo Fortamun se suma a otros mecanismos de inversión en infraestructura de seguridad que el municipio ha ejercido en los últimos años para equipar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.