Cabildo de San Juan del Río exige transparentar gasto de Fortamun

El pleno pidió a Administración, Finanzas, Seguridad y al Órgano de Control un informe del gasto en 2025 y 2026.

Ayuntamiento de San Juan del Río durante sesión de Cabildo en la que se abordó el ejercicio de recursos del Fortamun.

El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó solicitar un informe sobre el gasto de recursos del Fortamun destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 28 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor, un acuerdo plenario para instruir a las secretarías de Administración, Finanzas y Seguridad Pública Municipal, así como al Órgano Interno de Control, a rendir un informe detallado sobre el gasto ejercido en materia de seguridad con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) correspondiente a 2025 y lo que va de 2026.

El punto fue presentado por los regidores Vania Camacho Galván, Oscar Mauricio Sandoval García y Víctor Manuel Rocha Basurto, quienes solicitaron que la revisión abarque el ejercicio del recurso etiquetado específicamente para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal.

Al fundamentar la propuesta, el regidor Rocha Basurto señaló que el Fortamun es "dinero etiquetado con un fin específico" y planteó que pedir el informe "no es una intromisión indebida" en las atribuciones de las dependencias, sino "el ejercicio más elemental de la función de vigilancia" que la Ley Orgánica Municipal confiere al cabildo. El regidor precisó que la solicitud no sustituye las funciones de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado ni de la auditoría federal correspondiente, sino que opera de manera paralela como vigilancia política interna.

La regidora Camacho Galván respaldó la propuesta y planteó que el resultado de la revisión debería remitirse posteriormente a las instancias fiscalizadoras estatales y federales. La regidora advirtió que encomendar la revisión exclusivamente a la Secretaría del Órgano Interno de Control podría resultar insuficiente, al señalar que esa dependencia ya forma parte del comité que participó en las decisiones de gasto cuestionadas y tuvo conocimiento previo de las diferencias presupuestales que motivan el exhorto.

El dictamen fue avalado previamente en sentido positivo por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. El acuerdo no establece un plazo específico para la entrega del informe ni precisa el monto total del fondo Fortamun asignado al municipio para el periodo 2025-2026; tampoco detalla qué rubros de gasto en particular motivaron el señalamiento de los regidores promoventes.

El fondo Fortamun se suma a otros mecanismos de inversión en infraestructura de seguridad que el municipio ha ejercido en los últimos años para equipar a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

gobierno cabildo roberto cabrera san juan del rio

Reciente

Panel de la ceremonia realizada en la Facultad de Ingeniería de la UAQ por la capacitación en prevención de adicciones digitales.
Querétaro

UAQ, primera institución en capacitar docentes contra adicciones digitales

El CECA entregó reconocimientos a 12 integrantes de la Facultad de Ingeniería por concluir la capacitación.

Grupo de funcionarios y habitantes participa frente a maquinaria durante el inicio de obras en La Esperanza, Colón.
Municipios

Inician obras de drenaje y urbanización en La Esperanza, municipio de Colón

El proyecto de drenaje contempla 567.03 metros de tubería, 47 descargas domiciliarias y 13 pozos de visita.

Un grupo de personas posa junto a la Reina y el Abuelo de Oro 2026 durante la ceremonia en Corregidora.
Municipios

Corregidora corona a Reina y Abuelo de Oro 2026 en Vidas que Inspiran

El convivio reunió a integrantes de 22 grupos de personas adultas mayores del municipio.

Estudiante sostiene su reconocimiento acompañado por participantes de la clausura de la Academia Espacial Querétaro 2026.
Querétaro

30 estudiantes de Querétaro concluyen Academia Espacial 2026

El programa, impulsado por el Gobierno del Estado con la Embajada de Estados Unidos y Fundación Televisa, enviará a cinco alumnos a la etapa internacional.