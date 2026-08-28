Ciudad de México, 28 de agosto de 2026.- Un hombre de 30 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que le fuera hallada un arma de fuego corta con cargador y siete cartuchos útiles, además de distintos tipos de narcóticos.

De acuerdo con la corporación, la detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la calle Miguel Domínguez, donde los oficiales observaron al hombre manipular un envoltorio de plástico similar a los utilizados para la distribución de droga.

Los agentes le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial.

En la revisión, según reportó la SSC, se le encontraron 83 bolsitas y alrededor de medio kilogramo de un vegetal con las características de la marihuana, 99 dosis de una sustancia con las características de la cocaína y 89 envoltorios con las características de la metanfetamina, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El detenido fue informado de sus derechos y presentado, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La SSC señaló que, tras un cruce de información, el detenido podría formar parte de un grupo delictivo con presencia en la zona centro de la capital, presuntamente dedicado a la extorsión y al narcomenudeo.

Hasta el momento, esa presunta pertenencia no ha sido confirmada por autoridad competente distinta a la corporación que realizó la detención.