Estado de México, 28 de agosto de 2026.- Un hombre fue detenido en Tenancingo luego de que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), ofreció 20 mil pesos a policías estatales para evitar ser presentado ante la autoridad competente.

Durante la intervención, los oficiales le aseguraron 160 mil pesos en efectivo cuya procedencia legal no pudo acreditar, además del vehículo en el que viajaba.

Según el comunicado de la corporación, elementos de la SSEM realizaban labores del "Operativo Sur" en las Mesas de Paz cuando observaron un vehículo que circulaba a exceso de velocidad en la colonia Guadalupe Victoria, en Tenancingo.

Los oficiales notaron que el conductor adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia policiaca, lo que —refiere la corporación— generó una sospecha objetiva razonable para marcarle el alto.

Al realizar una inspección del vehículo, los policías hallaron en su interior una mochila tipo mariconera con 160 mil pesos en moneda nacional.

Al ser cuestionado sobre el origen del dinero, el conductor no logró acreditar su legal procedencia y, de acuerdo con la versión de la SSEM, ofreció los 20 mil pesos en efectivo al personal operativo para evitar que se iniciara un procedimiento en su contra.

Ofrecer dinero a un policía para eludir una detención constituye el delito de cohecho, por lo que los oficiales detuvieron al hombre, identificado como Javier "N", de 37 años.

El detenido, junto con el dinero y el vehículo asegurados, fue trasladado y presentado ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Tenancingo, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. Al cierre de este comunicado, el caso no registra imputación formal.

La SSEM recordó que los teléfonos 089 (Denuncia Anónima) y 911 (Emergencias) están disponibles las 24 horas del día.